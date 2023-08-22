Dalaman Kitap Günleri başladı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:02

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:02

Dalaman Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı. 21-27 Ağustos’ta arasında sürecek olan Dalaman Kitap Günleri etkinliğinin ilk gününe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, etkinlikte konuşmacı olarak DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Cumhuriyet Gazetesi yazarı tarihçi Sinan Meydan ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açılış konuşmasını Komite Başkanı Sezer Durmuş yaptı.

Dalaman Kitap Günleri etkinliği açılış kurdelesinin kesilmesinden ardından konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kitabın farklı fikirlerin, tezlerin ortaya konması, insanların aydınlanması ve hayata daha büyük pencerelerden bakabilmesini sağlayan en önemli kaynak olduğunu söyledi ve kitap günleri etkinliğinde değerli yazarları, gazetecileri, siyasileri bir araya getiren tertip komitesine teşekkür etti.

(Cumhuriyet Gazetesi yazarı tarihçi Sinan Meydan)



“TÜRKİYE’NİN MUĞLA GİBİ OLMASINI UMUT EDİYORUM”

Başkan Gürün; “Muğla, kitap okuyan, okuduğunu yorumlayan, farklı fikirler üreten ve bu fikirlere saygılı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk’ün ilke ve devrimlerini içine sindirmiş, sevgi ve hoşgörüyü benimseyen, umutla yarınlara yürüyen büyük bir halk kitlesine sahip. Bu kentte yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve Türkiye’nin de Muğla gibi bir yer olmasını diliyoruz. Bugün kapılarını kitapseverlere açan Dalaman Kitap Günleri’nin ilki düzenleniyor. Kitap, farklı fikirlerin, tezlerin ortaya konduğu, insanları aydınlatan, dünyaya daha büyük pencerelerden bakmalarını sağlayan en önemli kaynaktır. Her türlü fikir açıkça halkla paylaşılmalı, halk bu bilgilerle kendi düşüncesini oluşturabilmelidir. Yazar ve gazetecilerin düşünceleri nedeni ile hapiste olması hepimizi gerçekten çok üzüyor. Zulüm eğer artıyorsa o zaman kurtuluş yakındır demiş Hz.Ali, yine insanlık yalanı ve adaletsizliği kılıçla değil kitapla yenecek demiş Emile Zola. Kitap ve onun içindeki fikirlerle toplumun aydınlanması mümkün olacak, karanlıklar aydınlığa çıkacak” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİMLER OLARAK HEMŞEHRİLERİMİZİN KİTAP OKUMASINI, KİTAPLA BULUŞMASINI SAĞLIYORUZ”

Yerel yönetimler olarak da Muğla’nın kültür hazinesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bugüne kadar Muğla’nın kültürüne, arşivine hitap eden 41 yayını hemşehrileri ile buluşturduklarını belirtti. Başkan Gürün; “Yerel yönetimler olarak kitap ve okuma alışkanlığı için birçok projeyi hayata geçirdik. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’miz içerisinde 35 bin kitaplık bir koleksiyonu okuyucusuyla buluşturduk. Çok değerli Oktay Akbal ve Ünal Türkeş’in arşivlerini okuyuculara açtık. Muğla Belediyesi ilken 16, Büyükşehir Belediyesi iken 25 kitabı ki bu kitaplar birbirinden değerli yazarın kaleme aldığı, Muğla’nın tarihini, değerlerini, kültürünü, yemeklerini, örf, adetlerini, hekimlerini, Cumhuriyet dönemini ve daha birçok farklı konuda toplam 41 kitabı hemşehrilerimizle buluşturduk. Herkes kitaba ulaşabilmeli, kitap okumalı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 bine yakın kitap okuduğunu ve gerçekleştirdiği devrimlerin, kazandığı zaferlerin hatta kaleme aldığı eserlerde bu kitapların sayesinde olduğunu biliyoruz, yeni nesillerinde bilmesini, öğrenmesini okumasını istiyoruz. Gelecekle ilgili umutsuz olmaya hakkımız yok. Yolumuz açık, bu yolda rehberimiz her zaman Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kulllandı.