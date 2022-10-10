Daniel Lee’den ‘SS Subayının Koltuğu-Bir Nazinin Gizli Yaşamının Peşinde’

10 Ekim 2022 Pazartesi, 00:02

“ Du¨s¸u¨k ru¨tbeli go¨revlilerin, 1930’lu ve 1940’lı yıllarda neler yas¸adıgˆına dair ha^la^ c¸ok az s¸ey biliyoruz. Griesinger’in hayatı, Nazi yo¨netimini mu¨mku¨n kılan s¸eyi anlamamızı sagˆlayacak. U¨nlu¨ fanatikler ve katiller, egˆer hu¨ku¨meti ayakta tutan, evrak is¸lerini yapan, korku ve s¸iddet tehdidi ic¸lerine is¸lenmis¸, rejimin potansiyel kurbanlarıyla yan yana yas¸ayan sayısız destekc¸ileri olmasaydı var olamazlardı.” Kitaptan...

İletişim Yayınları tarafından yayımlanan SS Subayının Koltugˆu-Bir Nazinin Gizli Yas¸amının Pes¸inde’de (Çeviren: Büke Temizler) bir koltuktan c¸ıkan belgelerin izini su¨ren Daniel Lee, bir Nazinin hika^yesini gu¨nyu¨zu¨ne c¸ıkarıyor.

“ Sıradan” bir Alman’ın nasıl bir Naziye do¨nu¨s¸ebildigˆini, bu do¨nu¨s¸u¨mu¨n arka planındaki motivasyonların, ailenin gec¸mis¸inin ve zihniyetinin yanı sıra Birinci Du¨nya Savas¸ı sonrası Almanya’nın ic¸inde bulundugˆu durumu da ihmal etmeden inceliyor.

Robert Griesinger isimli du¨s¸u¨k ru¨tbeli bir SS subayının pes¸ine du¨s¸erken, isimleri tarih kitaplarının sayfalarında yer almamıs¸, unutulmus¸ binlerce Nazinin, Nazizmi nasıl beslediklerini, yas¸atılan vahs¸ette aslında ne kadar ciddi bir payları oldugˆunu anımsatıyor.

Adı duyulmamıs¸ bir Nazinin hayat hika^yesiyle Nazi Almanyası’nın go¨zden kac¸ırılan bir kesimine dikkat c¸eken SS Subayının Koltugˆu - Bir Nazinin Gizli Yas¸amının Pes¸inde; Nazizme destek veren göz önündeki figürlerin değil, Nazizmin yayılışında en az onlar kadar etkisi olan sessiz destekçilerin hika^yesini anlatan, sarsıcı bir kitap…