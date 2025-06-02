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Dark'ın yıldızı Louis Hofmann, Türk filmine geliyor: Ayça Ayşin Turan'la partner olacak!

Dark'ın yıldızı Louis Hofmann, Türk filmine geliyor: Ayça Ayşin Turan'la partner olacak!

2.06.2025 10:29:00
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Haber Merkezi
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Dark'ın yıldızı Louis Hofmann, Türk filmine geliyor: Ayça Ayşin Turan'la partner olacak!

Louis Hofmann, Netflix’in fenomen dizisi Dark sonrası Türk yapımı “Al Beni Baba” filminde rol alacak. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Ayça Ayşin Turan’la birlikte sette buluşacak genç oyuncu, filmde önemli bir karakteri canlandıracak.

Netflix’in kült dizisi Dark ile geniş bir hayran kitlesi edinen Alman oyuncu Louis Hofmann, Türk yapımı bir film projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Al Beni Baba adlı filmde Hofmann, Ayça Ayşin Turan’ın partneri olarak rol alacak.

DARK’IN YILDIZI TÜRK SİNEMASINDA

Zamanda yolculuk temasıyla akılları zorlayan ve 3 sezon boyunca izleyicilerin zihinlerinde fırtınalar estiren Dark dizisiyle hafızalara kazınan Louis Hofmann, bu kez Türk sinemasında boy gösterecek. Oynadığı Jonas karakteriyle dünya çapında tanınan genç oyuncu, Al Beni Baba filminde “Stefan” karakterine hayat verecek.

YILDIZ KADRO: ERKAN PETEKKAYA, AYÇA BİNGÖL, AYÇA AYŞİN TURAN

Sinem ve Mustafa Uslu’nun kaleme aldığı, Ahmet Topuz’un yönetmenliğini üstleneceği Al Beni Baba filminin oyuncu kadrosu şimdiden merak uyandırdı. Filmde, Ayça Ayşin Turan "Nazlı" karakterini canlandırırken; Nazlı’nın anne ve babası rollerinde Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl yer alacak. Louis Hofmann’ın Nazlı’nın partneri Stefan karakteriyle kadroya dahil olması projeye uluslararası bir boyut kazandırıyor.

HELENA ZENGEL’E DE TEKLİF GİTTİ

Öte yandan filmde bir başka yabancı oyuncunun daha yer alabileceği konuşuluyor. News of the World filmiyle tanınan Helena Zengel’e de rol teklif edildiği öğrenildi. Oyuncu kadrosunun netleşmesiyle birlikte Temmuz ayında sete çıkılması planlanıyor.

Al Beni Baba filmi, hem yerli hem de yabancı oyuncu kadrosuyla şimdiden sinemaseverlerin radarına girmiş durumda.

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