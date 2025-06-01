Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin yıldızları Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluşuyor

Bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Ali Kaptan ve Cemile karakterlerine hayat veren Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor. İkili, "Al Beni Baba" adlı sinema filminde başrolleri paylaşacak.

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicinin büyük ilgisini çeken “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de dramatik hikayesiyle hafızalara kazınmıştı. Dizinin başrollerinden Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, aradan geçen yılların ardından bu kez beyaz perdede bir araya geliyor.





Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Petekkaya ve Bingöl, “Al Beni Baba” filminde Ayça Ayşin Turan’ın canlandıracağı Nazlı karakterinin anne ve babasına hayat verecek. Film, aile bağlarına odaklanan duygusal yapısıyla dikkat çekiyor.

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl’le yeniden birlikte kamera karşısına geçecek olmanın heyecanını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Petekkaya, “Al Beni Baba müthiş bir film olacak. Ve nihayet sevgili Ayça Bingöl’le tekrar karşılıklı oynayabileceğim. Hayırlı, uğurlu, bol başarılı olsun” ifadelerini kullandı.



