Erkan Petekkaya İran dizisi 'One Way Ticket'da rol alacak!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:02

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:02

Erkan Petekkaya yoğun bir tempoda setten sete koşturacak. Güçlü oyunculuğuyla rol aldığı projelere büyük değer katan ünlü aktör, iki yıl önce anlaştığı İranlı yönetmen Pouria Heidary Oureh’in hem yazıp hem de çektiği, Salar Ardestani’nin ise görüntü yönetmenliğini yaptığı 8 bölümlük dijital dizide Türk istihbaratçı Levent rolüne hayat verecek. İnsan kaçakçılığını konu alan dizinin Petekkaya’lı sahnelerinin çekimi pazartesi günü başlayacak.

Erkan Petekkaya ayrıca Ozan Aksungur’un imza atacağı TRT tabii’nin "Yankı" kod adlı dizisinde "Teoman" rolüne hayat verecek. Yaz sonunda da ünlü oyuncu daha önce “Beyaz Gelincik” ve “Dila Hanım” gibi kariyerinde önemli yerleri olan dizileri çektiği Adana’ya gidecek ve atv’nin Tims&B imzalı “Yasak Aşk” dizisi için kamera karşısına geçecek. Ayfer Tunç’un yazdığı dizinin yönetmeninin ve Petekkaya’nın partnerinin kimler olacağı ise henüz netleşmedi.

