Haldun Dormen ve Erkan Petekkaya başrolde 'Hain' filminin fragmanı yayınlandı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:06

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:06

Aksiyon, dram ve fantastik türlerini bir araya getiren ‘Hain’ filminin ilk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın özellikle erkeklerin karmaşık ve entrikalarla dolu dünyasını mercek altına alan ‘Hain’ filmi gücün gölgesinde saklanan gerçekleri cesur bir şekilde anlatıyor.

Yenilmez gibi görünen uluslararası bir düzenin parçası olan bu seçkin ve özel grubun dünyası, kadın karakterlerin verdiği cesur mücadeleyle altüst oluyor. İhanetle örülü bu yapıda, derin bir gizlilik içinde yürütülen operasyonlar sırasında kimin hain kimin dost olduğu belirsizleşiyor. İntikam ve adalet arayışını merkeze alan filmde izleyicileri nefes kesen bir macera bekliyor.

‘Hain’ filmi, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen,Zeynep Şarlıgil, Engin Benli, Ümit Çırak, Elif Bilgetekin gibi birbirinden değerli yıldız oyuncuları bir araya getiriyor. Yönetmen Berke Üzrek’in, ‘Görünenden çok daha fazlasını vadeden bir yapım’ olarak değerlendirdiği bu etkileyici macera, A90 Pictures dağıtım şirketi aracılığıyla tüm Türkiye’de 13 Aralık Cuma günü vizyona giriyor.