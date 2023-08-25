DasDas’ta yeni bir festival
DasDas, eylül ayında yeni bir tiyatro festivalini İstanbullularla buluşturuyor.
Uluslararası birçok tiyatro oyununu İstanbul’da ağırlayacak festival kapsamında ilk olarak çağdaş tiyatro sahnesinin en yaratıcı yönetmenlerinden Milo Rau’nun çok ödüllü oyunu “La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)” 9 ve 10 Eylül tarihlerinde DasDas’ta sahnelenecek.
2012 yılında Liege’de bir grup gencin yaşadığı trajik bir hikâyeyi sahneye taşıyan dünyaca ünlü oyun, 2018 yılında ilk kez sahnelendiğinde New York Times tarafından “Yılın En İyi Yapımı” seçilmişti.
Festival kapsamında
“Gılgamış Destanı” da ilk
kez DasDas’ta İstanbullu
sanatseverlerle buluşacak.
Mesut Arslan’ın farklı
bir sahne tasarımı ve
estetiği ile sahneye
taşıdığı, Daphne Agten ve
Layla Önlen’in oynadığı
“Gılgamış Destanı” 15 ve
16 Eylül’de DasDas’ta tiyatroseverlerin
karşısına çıkacak.
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