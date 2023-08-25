DasDas’ta yeni bir festival

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

Uluslararası birçok tiyatro oyununu İstanbul’da ağırlayacak festival kapsamında ilk olarak çağdaş tiyatro sahnesinin en yaratıcı yönetmenlerinden Milo Rau’nun çok ödüllü oyunu “La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)” 9 ve 10 Eylül tarihlerinde DasDas’ta sahnelenecek.

2012 yılında Liege’de bir grup gencin yaşadığı trajik bir hikâyeyi sahneye taşıyan dünyaca ünlü oyun, 2018 yılında ilk kez sahnelendiğinde New York Times tarafından “Yılın En İyi Yapımı” seçilmişti.

Festival kapsamında “Gılgamış Destanı” da ilk kez DasDas’ta İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Mesut Arslan’ın farklı bir sahne tasarımı ve estetiği ile sahneye taşıdığı, Daphne Agten ve Layla Önlen’in oynadığı “Gılgamış Destanı” 15 ve 16 Eylül’de DasDas’ta tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

