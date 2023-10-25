David Fincher, 'Fight Club'ı izlememeyi tercih ediyor: 'Bir ilkokul fotoğrafına bakmak gibi'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 21:30

Güncelleme: 25.10.2023 - 21:30

David Fincher, 1999 yapımı "Fight Club" adlı filmi 20 yıldır izlemediğini ve izlemeyi de düşünmediğini belirtiyor. Ünlü yönetmen, eski filmlerini izlemeyi "ilkokul fotoğraflarınıza bakmak gibi" buluyor.

Fincher, "Fight Club"ı tekrar izlemeyi düşünmemesinin nedenini açıklarken, eski filmlerini izlemenin kendisine pek bir zevk vermediğini ifade ediyor. "Hayır, evet. İlkokul fotoğraflarınıza bakmak gibi bir şey. 'Evet, ben de oradaydım'" şeklinde bir benzetme yapıyor.

"Fight Club" Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanmış ve büyük bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle izlenen bir film olarak bilinir. Ancak Fincher, bu filmin tekrar yapımında yer almayacak.

Chuck Palahniuk ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fight Club" filminde hoşuna gitmeyen bir detayı paylaşmıştı. Filmin sonunda yer alan "saatli bomba" geri sayımının kendisini pek tatmin etmediğini belirtti. Bu sahneyi senarist Jim Uhls'ün, filmi daha anlamlı kılmak için eklediğini ifade etti.

"Fight Club" kara mizah öğeleri taşıyan ve tüketim kültürüne eleştiri getiren bir yapısıyla tanınır. Film, ayrıca Brad Pitt ve Edward Norton gibi ünlü oyuncuların performanslarıyla da dikkat çekmişti.