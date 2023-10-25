Sam Esmail'in yeni gerilim filmi 'Leave the World Behind': Julia Roberts ve Ethan Hawke başrolde!
Leave the World Behind filminden yeni fragman geldi. Julia Roberts ve Ethan Hawke2ın yer aldığı film yakında Netflix kütüphanesine eklenecek...
"Mr. Robot” ve “Homecoming” gibi başarılı yapımlara imza atan Sam Esmail'in yeni filmi Leave the World Behind'dan yeni fragman geldi. Rumaan Alam'ın aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrollerinde Julia Roberts ve Ethan Hawke yer alıyor.
LEAVE THE WORLD BEHIND FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç bir çift, iki çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta sakin bir tatil geçirmek için Long Island'ın ücra bir köşesinde bir ev kiralar. Eve gittiklerinder her şey yolundadır ancak akşam olduğunda evin gerçek sahipleri kapıda belirir. New York'ta yaşanan elektrik kesintisi tüm şehri felç ettiğini, bu nedenle eve dönmek zorunda kaldığını belirtir. Ancak ev sahibinin dedikleri gerçekten doğru mudur? Telefon, televizyon veya internetin olmaması kiracıları arafta bırakır. Onlar, ev sahiplerine gerçekten güvenebilecekler midir?
LEAVE THE WORLD BEHIND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Julia Roberts - Amanda Sandford
Ethan Hawke - Clay Sandford
Mahershala Ali - G. H. Scott
Charlie Evans - Archie Sandford
Farrah Mackenzie - Rose Sandford
Myha'la Herrold - Ruth Scott
Kevin Bacon - Danny
Alexis Rae Forlenza - Danny'nin Kızı
Vanessa Aspillaga - Salvadora
Saif Mohsen - Frontie
Mahkah Wright - Beach kid
Josh Cab - Beachgoer
Madison Jessica Bennett- Kid Beachgoer
Jesse King - Plane Crash Victim 2
Stephanie Groves - Beach goer
Heather Lee - Female Lifeguard
Erica Cho - Jocelyn
Josh Drennen - Crow
LEAVE THE WORLD BEHIND FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
"Leave the World Behind" AFI Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinin ardından 8 Aralık'ta Netflix kütüphanesine eklenecek.
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