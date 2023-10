Sam Esmail'in yeni gerilim filmi 'Leave the World Behind': Julia Roberts ve Ethan Hawke başrolde!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 20:53

Güncelleme: 25.10.2023 - 20:53

"Mr. Robot” ve “Homecoming” gibi başarılı yapımlara imza atan Sam Esmail'in yeni filmi Leave the World Behind'dan yeni fragman geldi. Rumaan Alam'ın aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrollerinde Julia Roberts ve Ethan Hawke yer alıyor.

LEAVE THE WORLD BEHIND FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir çift, iki çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta sakin bir tatil geçirmek için Long Island'ın ücra bir köşesinde bir ev kiralar. Eve gittiklerinder her şey yolundadır ancak akşam olduğunda evin gerçek sahipleri kapıda belirir. New York'ta yaşanan elektrik kesintisi tüm şehri felç ettiğini, bu nedenle eve dönmek zorunda kaldığını belirtir. Ancak ev sahibinin dedikleri gerçekten doğru mudur? Telefon, televizyon veya internetin olmaması kiracıları arafta bırakır. Onlar, ev sahiplerine gerçekten güvenebilecekler midir?

LEAVE THE WORLD BEHIND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julia Roberts - Amanda Sandford

Ethan Hawke - Clay Sandford

Mahershala Ali - G. H. Scott

Charlie Evans - Archie Sandford

Farrah Mackenzie - Rose Sandford

Myha'la Herrold - Ruth Scott

Kevin Bacon - Danny

Alexis Rae Forlenza - Danny'nin Kızı

Vanessa Aspillaga - Salvadora

Saif Mohsen - Frontie

Mahkah Wright - Beach kid

Josh Cab - Beachgoer

Madison Jessica Bennett- Kid Beachgoer

Jesse King - Plane Crash Victim 2

Stephanie Groves - Beach goer

Heather Lee - Female Lifeguard

Erica Cho - Jocelyn

Josh Drennen - Crow

LEAVE THE WORLD BEHIND FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"Leave the World Behind" AFI Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinin ardından 8 Aralık'ta Netflix kütüphanesine eklenecek.