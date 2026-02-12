Yeni milenyumun başında gençlik dramalarının öne çıkan yüzlerinden biri olan ve “Dawson’s Creek” dizisinde canlandırdığı başrolle geniş kitlelerce tanınan oyuncu James Van Der Beek, yaşamını yitirdi. Tanınan oyuncunun hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medyada Dawson's Creek araştırılmaya başlandı. Peki, Dawson's Creek'in konusu ne? Dawson's Creek ne zaman yayınlandı? Dawson's Creek oyuncuları kimler?
DAWSON'S CREEK'İN KONUSU NE?
Dawson's Creek; kurmaca bir kasabada yaşayan gençlerin, çocukluk yıllarından üniversiteye uzanan yolda başlarından geçen maceraları, arkadaşlık bağlarını, aşklarını ve en nihayetinde hayatla yüzleşmelerini anlatmaktadır.
DAWSON'S CREEK OYUNCULARI KİMLER?
James Van Der Beek
Rolü : Dawson Leery
Katie Holmes
Rolü : Joey Potter
Michelle Williams
Rolü : Jen Lindley
Joshua Jackson
Rolü : Pacey Witter
Kerr Smith
Rolü : Jack McPhee
Mary Beth Peil
Rolü : Evelyn Ryan (Grams)
Busy Philipps
Rolü : Audrey Lidell