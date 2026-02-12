Yeni milenyumun başında gençlik dramalarının öne çıkan yüzlerinden biri olan ve “Dawson’s Creek” dizisinde canlandırdığı başrolle geniş kitlelerce tanınan oyuncu James Van Der Beek, yaşamını yitirdi. Tanınan oyuncunun hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medyada Dawson's Creek araştırılmaya başlandı. Peki, Dawson's Creek'in konusu ne? Dawson's Creek ne zaman yayınlandı? Dawson's Creek oyuncuları kimler?

DAWSON'S CREEK'İN KONUSU NE?

Dawson's Creek; kurmaca bir kasabada yaşayan gençlerin, çocukluk yıllarından üniversiteye uzanan yolda başlarından geçen maceraları, arkadaşlık bağlarını, aşklarını ve en nihayetinde hayatla yüzleşmelerini anlatmaktadır.

DAWSON'S CREEK OYUNCULARI KİMLER?

James Van Der Beek

Rolü : Dawson Leery

Katie Holmes

Rolü : Joey Potter

Michelle Williams

Rolü : Jen Lindley

Joshua Jackson

Rolü : Pacey Witter

Kerr Smith

Rolü : Jack McPhee

Mary Beth Peil

Rolü : Evelyn Ryan (Grams)

Busy Philipps

Rolü : Audrey Lidell