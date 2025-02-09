'Day Drinker' kadrosu şekilleniyor... Yıldız isim Johnny Depp'e eşlik edecek!

Madelyn Cline ve Penelope Cruz, Johnny Depp'in başrolde yer alacağı 'Day Drinker' filminin kadrosuna katıldı.

'Day Drinker' kadrosu şekilleniyor... Yıldız isim Johnny Depp'e eşlik edecek!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 22:02

Deadline haberine göre 'Day Drinker' filminde Johnny Depp'e eşlik edecek isimler belli oldu.

Netflix'in "Outer Banks" dizisinde Sarah Cameron karakterine hayat veren Madelyn Cline, Lionsgate filmi "Day Drinker" kadrosuna katıldı. Filmde Johnny Depp'e Madelyn Cline ve Penelope Cruz eşlik edecek.

Madelyn en çok Outer Banks dizisindeki rolüyle tanınsa da, bu onun ilk film projesi değil. Daha önce 2022 yapımı "Glass Onion"da ve "A Knives Out Mystery"de rol aldı ve yakında gösterime girecek olan "I Know What You Did Last Summer"ın yeniden çevriminde yer alıyor. 

"Day Drinker", Penelope Cruz ve Johnny Depp'in dördüncü iş birliği olacak. İkili daha öne "Blow" (2001), "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (2011) ve "Murder on the Orient Express" (2017) filmlerinde birlikte rol aldı.

DAY DRINKER FİLMİNİN ÖZETİ...

"Bir yolcu gemisi barmeni gizemli bir gündüz içicisiyle tanışır. İlerleyen zamanlarda her ikisi de kendilerini bir suç batağında ve beklenmedik şekilde birbirlerine bağlı bulur.”


Etiketler: #Johnny Depp #Penelope Cruz #Day Drinker #Film

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