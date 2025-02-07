'Şirinler' filmi geliyor: Şirine karakterini Rihanna seslendiriyor!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 23:49

Güncelleme: 07.02.2025 - 23:49

Paramount Animation'ın yakında gösterime girecek müzikal filmi Şirinler'in ilk fragmanı yayımlandı. Şirine karakterini seslendiren isim ise ünlü şarkıcı Rihanna oldu.

Pam Brady tarafından yazılan ve Chris Miller tarafından yönetilen Şirinler 18 Temmuz'da vizyona girecek.

Seslendirme kadrosunda Rihanna'nın yanı sıra James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell ve John Goodman yer alıyor.

ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU

Şirin Baba (John Goodman) gizemli bir şekilde kötü büyücüler tarafından kaçırıldığında, Şirine (Rihanna) onu kurtarmak için Şirinleri gerçek dünyaya doğru bir göreve götürür. Yeni arkadaşlarının yardımıyla Şirinler, evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir.