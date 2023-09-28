Altın Portakal filmsiz kaldı!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak olan uzun metraj, belgesel ve kısa film yönetmenleri, filmlerini festivalden çektiklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, filmler, Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” filmi Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerini tekrar alana dek Antalya’da gösterilmeyecek. Açıklamada, yapılanın sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olduğu dile getirilerek “Özü itibarıyla topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Demirci’nin filmi, ilk olarak festivale ve yarışmaya davet edilmiş, ardından program seçkisinden çıkarıldığı duyurulmuştu. Bu kararın Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği’nin baskısıyla alındığı iddia edilmişti. Karar sinema sektörünün hemen hemen tümünden büyük tepki çekmiş, Adana Altın Koza Ödül Töreni’nde protesto edilmişti. Festivalin jüri başkanı Demet Akbağ başta olmak üzere usta sanatçıların yer aldığı jüriler de film geri alınana kadar görevlerini yapmayacaklarını açıklamıştı.

İddialara yönelik bugüne kadar ne iktidar tarafından ne de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapılmadı.

İŞTE ÇEKİLENLER

Açıklamada Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yer alan 10 filmin 7’sinin yönetmeninin imzası bulunuyor. Buna göre bu yıl Türkiye’de ilk gösterimlerini Antalya’da yapması planlanan şu filmler filmler şu an için festivalden çekildi: 8x8 (y: Kıvanç Sezer), Aniden (y: Melisa Önel), Beraber (y: Mete Gümürhan), Bildiğin Gibi Değil (y: Vuslat Saraçoğlu), Son Hasat (y: Cemil Ağacıkoğlu), Tereddüt Çizgisi (y: Selman Nacar), Yurt (y: Nehir Tuna). Ulusal Yarışma’da yer alan Zeki Demirkubuz (film: Hayat) bildiriye “canı istemediği için” imza atmadığını açıklarken, diğer yönetmenlerle birlikte filmini festivalden çektiğini dile getirdi. Filmlerini çekmeyen diğer isimler ise İsmail Güneş (Kurban) ve Miraç Atabey (Zamanımızın Bir Kahramanı).

BELGESEL VE KISALAR...

Ulusal Belgesel Yarışması’ndan da 6 filmin yönetmeni filmini yarışmadan çekti. Filmi seçkiden çıkarılan Nejla Demirci dışında yalnızca İpek Kent ve Efe Öztezdoğan açıklamaya imza atmadı. Ulusal Kısa Metraj Yarışması’nda yer alan 14 filmin yönetmeninin tümü Kanun Hükmü filmi festivale geri alınana kadar filmlerini göstermeyeceklerini açıklayan metni imzaladı.