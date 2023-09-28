Adalet Bakanı Tunç'tan 'Altın Portakal' açıklaması: 'Kararı çok doğru buluyoruz'

Adalet Bakanı Tunç Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmesine ilişkin “Kültür Bakanlığımızın almış olduğu kararı çok doğru buluyoruz" dedi.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:08
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Altın Portakal' açıklaması: 'Kararı çok doğru buluyoruz'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) eğitim merkezinde göreve yeni başlayan infaz koruma memurlarının yemin törenine katıldı.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmesine ilişkin "Altın Portakal Film Festivali'nde terör örgütünün propagandasını yapılmasına müsaade edilemez. Kültür Bakanımızın vermiş olduğu karar, çok değerli bir karar. Özellikle terör konusunda hep beraber milletçe kararlı olmamız gerekir. Bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermememiz lazım. Özellikle Altın Portakal Film Festivali gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez. Kültür Bakanlığımızın almış olduğu kararı çok doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı. 


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