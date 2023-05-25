Demirkent Ödülleri 4'üncü kez sahiplerini buldu

Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:47

Güncelleme: 25.05.2023 - 14:54

Dünya gazetesinin kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi ünlü tarihçi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak amacıyla Didem Demirkent tarafından kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından “İletişim”, “Tarih” ve “Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı” başlıkları altında üç ana dalda verilen "Demirkent Ödülleri" bu yılki sahiplerine takdim edildi. İş Sanat’ta düzenlenen törene, ekonomi, kültür sanat ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

3 KATEGORİDE 14 ÖDÜL

İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı olmak üzere 3 ana dalda toplam 14 ödül sahipleri ile buluştu. Ayrıca Demirkent Özel Onur Ödülü tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’ya verildi.





Ödül alan isimler arasında usta sanatçı Şener Şen, Dr. Selçuk Şirin, oyuncu Evrim Alasya, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, gazeteci Nilay Örnek, gazeteci Aslı Şafak, tasarımcı Dilek Hanif de yer aldı. Gecede gazetemiz muhabiri Çağdaş Bayraktar, “Baba ben de öleceğim” başlığını taşıyan ve deprem bölgesinin çarpıcı gerçeğini yansıtan haberiyle “Sosyal Farkındalık Oluşturma Kategorisi”nde Yazılı Medya Ödülü’nün sahibi oldu.

Gecede konuşan Bayraktar, Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyet gazetesinde meslek yaşamının ilk ödülünü almanın son derece anlamlı olduğunu belirtti. Yaptığı konuşmayla salonda bulunanları duygulandıran ve deprem bölgesinin, özellikle Hatay’ın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, herkesi bir kez daha dayanışmaya davet etti.

Ödüllerin kapsamı ise şu şekilde:

İletişim Ödülleri

Yazılı Medya kategorisi



Dergi Ödülü: Capital Dergisi,

Gazete Ödülü: Oksijen Gazetesi





Dergi Ödülü: Capital Dergisi, Gazete Ödülü: Oksijen Gazetesi Görsel Medya kategorisi



Haber Programı Ödülü: Habertürk TV-Nedir Ne Değildir, Mehmet Akif Ersoy

Güncel Program Ödülü Bloomberg HT TV- Aslı Şafak ile İşin Aslı

Dizi Ödülü Show TV-Kızılcık Şerbeti-Evrim Alasya

Dijital Medya kategorisi

Podcast Ödülü: Nilay Örnek-Nasıl Olunur?

YouTube Ödülü: Armağan Çağlayan - Gör Beni

İşitsel Medya Ödülü



Kafa Radyo-Nihatla Sivrisinek

Sahne Sanatları Ödülü



Zengin Mutfağı Oyunu, Şener Şen, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan





Zengin Mutfağı Oyunu, Şener Şen, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan Tarih Ödülü

Mehmed Esad Safvet Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1815-1883) çalışması

Hasan Ali Çakmak (Bitlis Eren Üniversitesi Araştırma Görevlisi)

Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri

Görsel Medya: NTV Halkın Sanatı Dilek Hanif

Dijital Medya: 1milyonkitap.com Dr. Selçuk Şirin

Yazılı Medya: Cumhuriyet Gazetesi Çağdaş Bayraktar

İş ve akademi dünyasının başucu eseri: ‘Ekonomi Sözlüğü’





Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan Ekonomi Sözlüğü’nün gelirleriyle imkânı olmayan kız çocuklarının eğitim masraflarına destek olunması amaçlanıyor. Dijital ekonomiden küresel piyasalara değin çok sayıda kavramın bir araya getirildiği 454 sayfadan oluşan sözlükte, toplamda 1959 ekonomik terim yer alıyor. Ayrıca sözlük ile birlikte kız çocuklarının eğitimine destek olmak ve vakfa kaynak yaratmak amacıyla Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak için hazırlanan “Akademik Bakışla Haçlılar” kitabı da ödül gecesi satışa sunuldu.