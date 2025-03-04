“Demokrasi Gemisi” demir aldı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:49

Güncelleme: 04.03.2025 - 11:49

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) yeni oyunu “Demokrasi Gemisi”nin prömiyerini yaptı. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’ndeki prömiyere bürokratlar, gazeteciler, kültür ve sanat camiası ile tiyatroseverler katıldı. Usta yazar Aziz Nesin’in “Karagöz” metinlerinden hareketle İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer’in geleneksel orta oyunu formunda sahneye uyarladığı Demokrasi Gemisi, seyirciden tam not aldı. Günümüz Türkiye’sinde yaşanan aksaklıkları mizahi bir dille hicveden oyunda, sanatçıların performansı sık sık alkışlarla kesildi.

İzBBŞT, oyunu ramazan ayı boyunca sahneleyerek Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen ramazan ruhunu sahneye taşımayı hedefliyor. Oyunun İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi dışında ilçelerde de tiyatroseverlerle buluşturulması planlanıyor. Oyunun biletleri İzBBŞT Bilet Gişeleri ve kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden satışa açılıyor.

OYUN HAKKINDA

Aziz Nesin’in, Karagöz metinlerinden hareketle, Harun Özer’in orta oyunu formunda uyarladığı Demokrasi Gemisi, Aziz Nesin’in sivri dilli mizahı ve geleneksel tiyatronun renkli motifleriyle seyirciyi “demokrasi, popüler kültür ve modern hayat” üzerine gülmeye ve düşünmeye davet eden bir komedi. Demokrasi Gemisi, orta oyunun klasik karakterlerinin, günümüzün gerçekleriyle karşılaşmalarının hicvedildiği kahkaha dolu bir oyun.

Demokrasi Gemisi’nin oyuncu kadrosunda Melis Caba, Numan Aydın, Özgür Molla, Efe Çetinel, Sonya Dicle Çetin, Devrim Karakoyun, Nazlı Benan Özkaya, Sonay Eren ve Yasin Erol yer alıyor. Duygu Kankaytsın Çelenk dramaturjisini, Deniz Bilgili giysi tasarımını gerçekleştirirken, Kaan Burmaoğlu ise ışık tasarımını yaptı. Demokrasi Gemisi’nin koreografı Ruhat Kılıç Hosseini, müzik direktörü ise Efe Ünal…