Dengesini arayan bir şehir ve kediler...

Bir yanda kalabalık, gürültü….

Diğer yanda, sükunet arayan, dinlenmeyi özleyen zihinler…

18.⁠ ⁠İstanbul Bienali, “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla, bize yavaşlamayı, görmeyi ve hissetmeyi hatırlatıyor… Bir de tıpkı bir kedi gibi dirençli olmayı…