3.11.2025 14:24:00
Özgür Ulusoy/Cumhuriyet
Dengesini arayan bir şehir ve kediler...

18.⁠ ⁠İstanbul Bienali, “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla, bize yavaşlamayı, görmeyi ve hissetmeyi hatırlatıyor…

Bir yanda kalabalık, gürültü….

Diğer yanda, sükunet arayan, dinlenmeyi özleyen zihinler…

18.⁠ ⁠İstanbul Bienali, “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla, bize yavaşlamayı, görmeyi ve hissetmeyi hatırlatıyor… Bir de tıpkı bir kedi gibi dirençli olmayı…

