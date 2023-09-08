Deniz Astsubay Okulu’nun 1973 mezunları Atatürk’ün huzurunda

Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:33

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:33

Deniz Astsubay Okulu’nun 1973 mezunları, önceki mezuniyetlerinin 50. yılı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Mezunlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de huzuruna çıktı ve çelenk sundu. Anıtkabir Anı Defteri’ne imza atan 1973 Mezunu Emekli Deniz Assubayları Yönetim Kurulu Başkanı Celil Soyer, “Bizlere bırakmış olduğunuz kutsal vatanımıza ilke ve inkılaplarınız doğrultusunda sahip çıkmak her zaman birinci vazifemiz olacaktır” ifadelerini kullandı. Celil anı defterine, “Büyük Atatürk, belki siz olmasaydınız biz olmazdık. Devrimlerinin ve eserlerinin takipçisi olacağımıza and içeriz” ifadelerini kaydetti.