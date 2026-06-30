Deniz Göktaş’ın 'Ölü Deniz' gösterisi izlenme rekoru kırıyor: 6 günde 7 milyon izlendi

Stand-up dünyasının son dönemde en çok öne çıkan isimlerinden biri olan Deniz Göktaş, YouTube platformunda izleyiciyle buluşturduğu "Ölü Deniz" isimli gösterisiyle dijital alanda önemli bir başarıya imza attı.



24 Haziran'da yayınlanan stand-up videosu, yayınlanmasının üzerinden yalnızca 6 gün gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 7 milyon izlenme sınırına ulaştı.

PARA KAZANMA ÖZELLİĞİNİ AÇMADI

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda canlı olarak kaydedilen gösteri, kısa sürede ulaştığı yüksek izlenme sayısının yanı sıra sosyal medyada da gündem maddelerinden biri haline geldi. Kısa sürede yaklaşık 16 bin 500 yorum alarak platformun en çok etkileşim alan içerikleri arasına giren videonun en dikkat çeken yönü ise yayın tercihinde saklı kaldı.



Deniz Göktaş'ın, milyonlarca kez tıklanan bu gösterisini YouTube'un para kazanma (reklam) özelliğini aktif etmeden izleyiciye sunması, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.