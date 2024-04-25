Denizin ‘uzaylılarına’ yakından bakış

Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 04:00

Belgeselinin ilk bölümünü dün basın gösteriminde izledik. İlk bölümde renk değiştirebilen, kamufle olabilen ve evrimleri dinozorlardan eskiye dayanan canlıların etkileyici hayatına ilk adımı attık. “Gündüz ahtapotu”yla birlikte iki farklı ahtapot türünü daha yakından tanıdık. Zekâlarıyla ve diğer canlılarla etkileşime girebilme yetenekleriyle sık sık “bu dünyadan olmadıkları” konuşulan ahtapotların belgesel görüntüleri de oldukça etkileyici.

Belgeselin ilk bölümünde izlediklerimiz, muhtemelen daha önce hiç görmediğimiz ahtapot çekimlerinin de habercisi.

PROJE: #YUVAMIZ

Belgesel gösterimi, National Geographic ve Yuvam Dünya Derneği’nin işbirliği ile Dünya Ayı kapsamında, “Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesinin de bir parçası. Disney Koruma Fonu’nun da desteklediği #Yuvamız kampanyası dahilindeki projenin lansmanında, ayrıca bir de söyleşi yapıldı. Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık’ın moderatörlüğünde, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ve National Geographic kâşifi, deniz bilimcisi ve sualtı fotoğrafçısı Arzucan Aşkın’ın katılımıyla yapılan söyleşide iki uzman davetlilerle deneyimlerini paylaşırken; dünyanın korunması gereken güzellikleri ile ilgili mesajlar verdiler.

‘KÖPEKBALIĞI YERİNE PLASTİK GÖRDÜM’

Arzucan Aşkın, köpekbalıkları ve balinalar üzerine koruma programlarında yer alan bir bilim insanı aynı zamanda. Deneyimlerini paylaşırken kutuplarda eriyen buzullar nedeniyle denizde çok uzun süre yüzmek zorunda kalan kutup ayısı ölüleriyle karşılaştığından söz etti. Köpekbalıkları görmek umuduyla daldığı deniz diplerinde plastik atıklarla karşılaştığını anlattı. İklim değişikliğinin etkilerinden bahsederken, Akdeniz örneğini verdi. Akdeniz’in kapalı bir deniz olduğu için daha çok ısındığı ve böylece istilacı türlerin buraya akın ettiğine değindi.

Prof. Dr. Levent Kurnaz ise iklim değişikliğinin etkilerinden bahsetti. Kurnaz, Eylül 2023’te Libya’yı vuran ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası’nın daha önce örneğine çok rastlanmadığını, ABD’de görülenlere benzer şiddette bir kasırga olduğunu söyledi. Kurnaz, kasırganın uzun süre Akdeniz’de nereye gideceği belli olmayan bir şekilde kaldığını ve Türkiye kıyılarına gelmesinin önünde hiçbir engel olmadığını dile getirdi. Bu tür felaketlerin önüne geçebilmemiz için iklim değişikliğini ciddiye almamız ve hazırlık yapmamız gerektiğini vurguladı.

Bu etkinlikle birlikte “Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesi, başlamış oldu. Bu yıl mayıs -kasım döneminde hayata geçirilecek proje ile belirlenen okullar ve halka açık alanlarda gerçekleştirilecek National Geographic özel gösterimlerini takiben, Yuvam Dünya Derneği’nin uzmanlığında çocuklara yönelik atölyeler ve farklı yaş gruplarının katılımına açık söyleşiler yapılarak dünyanın korunması gereken güzellikleri hatırlanacak.