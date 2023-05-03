‘Denizlerin Yolu’ söyleşisi Ankara CKM'de

Yayınlanma: 03.05.2023 - 14:43

Güncelleme: 03.05.2023 - 14:43

Ankara CKM’de Araştırmacı-yazar Güvenç’in konuk olacağı söyleşi düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşinin teması “Denizlerin Yolu” olacak. Güvenç; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın mücadelesini anlatacak. Söyleşi, 6 Mayıs Cumartesi, saat 16.00’da Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.

SERPİL ÇELENK GÜVENÇ KİMDİR?

1948’de İstanbul’da doğan Güvenç, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1972’de Hacettepe Üniversitesi’nden kimya yüksek mühendisi olarak mezun olan Güvenç, öğrencilik süresince Dev Genç’e bağlı “Hacettepe Sosyalist Fikir Kulübü”nde yönetici olarak görev yaptı ve yaşanan gençlik olayları nedeniyle Ankara Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılandı. Güvenç, 12 Mart askeri darbesi döneminde Ankara Yıldırım Bölge Askeri Cezaevi’nde yattı. Cezaevinden sonra Güvenç, 1972-2002 arasında MTA ve TED Ankara Koleji’nde çalıştı. 2002-2005 arasında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde yüksek lisans yapan Güvenç, tezini “İkili Anlaşmalardan Kıbrıs’a - Solun Merceğinden Dış Politika - TİP Deneyimi 1960 - 1970” adıyla kitaplaştırdı. Güvenç, 2007’de Yurtsever Cephe Ankara adayı oldu. Sol Yayınları, Bilim ve Ütopya dergisi ile Evrensel Yayınevi için çeviriler yapan Güvenç’in Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri, Yeni Ülke dergisi, Cumhuriyet Dergi, Eğitim Bilim Toplum, Aratos, Mülkiyeliler Birliği, Bilim ve Gelecek, Evrensel Kültür dergilerinde de yazıları bulunuyor. Yazılarına Sol Portal’da devam eden Güvenç, halen Dayanışma Meclisi üyeliği yapmaktadır.