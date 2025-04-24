Denizli bayramı Gazapizm ile kutladı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:29

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:29

Denizli Büyükşehir Belediyesi kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun dolu dolu yaşanması için düzenlediği etkinlikler rapcı Gazapizm konseri ile devam etti. Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen konser programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu ile çok sayıda davetli ve on binlerce vatandaş katıldı. Denizli’de 23 Nisan coşkusunun doyasıya yaşandığı gecede birbirinden güzel eserleri Denizlililer için seslendiren Gazapizm, muhteşem performansı ile sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Meydanı dolduran vatandaşlar ünlü rapçinin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser esnasında sahnede gerçekleştirilen havai fişek, ışık ve ateş gösterileri ise izleyenleri büyüledi.

“AYDINLIK YARINLAR İÇİN BİRLİKTEYİZ”

Konser öncesi hemşehrilerine seslenen Başkan Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını layıkıyla kutlamak için hafta boyu süren pek çok etkinliğe imza attıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Denizli bugün sanatı, sevgisi, kardeşliğiyle bir araya gelmiş. Bugün kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, farklı renkleri ve dokularıyla bir arada ve hep beraber olmamızın bir mimarı var. 23 Nisan’da TBMM’ni kurarak bu ülkeyi aydınlık yarınlara götüren, küçücük bir gemi içerisinde çıktıkları yolculukta bu güzel vatanı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına binlerce kez minnet ve şükran duyuyoruz” dedi.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ…”

Başkan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Bizler emperyalizmin, kula kulluk yaptırmak isteyenlerin değil, Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Birileri mutlu olsun diye değil, çocuklarımız mutlu olsun diye, kadınlarımız, annelerimiz mutlu olsun diye bir yolculuktayız. Bizim yolculuğumuzda bu şehrin kaynakları bu şehrin halkının hizmetine sunulacak. Birilerinin zenginleşmesi değil, halkın zenginleşmesi şiarımız olacak. Bizim yolculuğumuzda insanlar sağcı solcu, Türk Kürt, Alevi Sünni diye ayrılmayacak. Haram yiyenler ile yemeyenler, namuslularla namussuzlar diye ayıracağız. Hep beraber mutlu ve güzel günlere inanan namuslularla birlikte her şeyin çok güzel olduğu günlerin umudu ile yaşayacağız.”

Konuşmanın ardından gençlerin sevilen ismi Gazapizm sahne aldı. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Gazapizm’e teşekkür ederek, günün anısına Denizli’nin simgesi horoz figürlü bir kaide hediye etti.