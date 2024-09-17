Denizli Caz Festivali 27 Yıl Sonra Geri Dönüyor

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:21

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:22

1997 yılında ilk kez düzenlenen ve uzun yıllar boyunca Denizli’de sanatseverlerin hafızasında yer eden “Denizli Caz Festivali”, 27 yıl aradan sonra yeniden Denizli halkıyla buluşuyor. 18-23 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Pamukkale Filarmoni Derneği’nin öncülüğünde ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor.

FESTİVALİN TEMASI: “LAODİKYA’NIN IŞIĞI”

“Laodikya’nın Işığı” temasıyla yola çıkan festival, Denizli’nin önemli kültür ve sanat mekanlarında gerçekleştirilecek. Festivalin direktörlüğünü ise geçmişte olduğu gibi Halim Yazıcı üstleniyor. Etkinlik, Denizli’nin kültürel hayatına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

AÇILIŞ GECESİNDE ONUR ÖDÜLÜ

18 Eylül Çarşamba günü Özay Gönlüm Salonu’nda yapılacak açılış gecesinde, festivale destek veren sponsorlara teşekkür plaketleri sunulacak. Ayrıca caz müziğine ve kültürüne adanmış bir hayat süren Feridun Taşkesen’e “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edilecek.

MAFFY’S JAZZ BELGESELİ VE SÖYLEŞİ

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri de kısa süre önce hayatını kaybeden caz sanatçısı Ahmet Muaffak Falay’ın yaşamını konu alan “Maffy’s Jazz” belgeselinin gösterimi olacak. Belgesel, uluslararası ödüllü yönetmen Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun imzasını taşıyor. Gösterimin ardından düzenlenecek söyleşi, izleyicilere belgeselin perde arkasını öğrenme fırsatı sunacak.

TİMUÇİN ŞAHİN’DEN ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Dünyaca ünlü caz gitaristi Timuçin Şahin, festival kapsamında “Dinleme Sanatı” ve “Müzikli İletim Yoluyla Doğaçlama” başlıklı iki özel atölye çalışması gerçekleştirecek. Bu etkinlikler, caz meraklılarına ve genç müzisyenlere büyük bir fırsat sunacak.

ZENGİN PROGRAM VE SANATÇI KADROSU

Festival, caz ve blues dünyasının önemli isimlerini Denizli’ye getiriyor. Sahne alacak sanatçılar arasında Eric Vloeimans & Ekbert Derix, Kerem Görsev Trio, Sedat Yüce Quartet, Timuçin Şahin’s Re-Calibrators, Önder Focan Quartet ve Kenan Doğulu’nun “İhtimaller Caz Projesi” bulunuyor.

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI’NDAN DESTEK

Türkiye’nin önde gelen sanat kuruluşlarından Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, festivalin önemli destekçileri arasında yer alıyor. Ayrıca, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği de festivalin açılış konserine katkı sunuyor.

DENİZLİ HALKINA DAVET

Z. Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu, N. Zeybekçi KKM Özay Gönlüm Salonu, Laodikya Trajan Çeşmesi, Tenis Kulübü ve Holly Stone gibi şehrin önde gelen kültür merkezlerinde gerçekleşecek olan festival, Denizli halkını caz müziğiyle buluşturacak. Tüm sanatseverler bu özel etkinliğe davetlidir.