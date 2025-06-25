Denizli, cazın özgür tınılarına yeniden kavuşuyor

Pamukkale Filarmoni Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan DENİZLİ CAZ FESTİVALİ, 7-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında caz tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sevda-Catap And Müzik Vakfı'nın destekleriyle gerçekleşecek festival, aynı zamanda kentin önde gelen şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarının katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Geçtiğimiz yıl “Laodikya’nın Işığı” temasıyla düzenlenen festival, bu yıl “HIERAPOLIS’İN GÖLGELERİ” temasıyla antik kentin büyülü atmosferinde gerçekleşecek. Festivalin ana mekânları ise HIERAPOLIS AMFİ TİYATRO ve ÇAMLIK BUZ PİSTİ PARKI olarak belirlendi.

AÇILIŞ, CHIARA CIVELLO VE MELTEM EGE İLE ANTİK TİYATRODA

Festivalin açılış konseri, 7 Temmuz Pazartesi günü Hierapolis’in tarihi amfi tiyatrosunda gerçekleştirilecek. Akşam güneşinin etkileyici atmosferinde, İtalyan caz sahnesinin önemli isimlerinden Chiara Civello, özel orkestrasıyla sahne alacak. Aynı gecede, Türkiye’nin güçlü caz vokallerinden Meltem Ege, cazın usta isimleri Şenova Ülker, Bulut Gülen, Önder Focan, Bradley Calvin Butterworth, Ozan Musluoğlu ve Serkan Alagök eşliğinde performans sergileyecek.

CAZIN KARTALLARI DENİZLİ’DE

9 Temmuz Çarşamba günü, Türk Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, şef Sabri Belce yönetiminde Çamlık Buz Pisti Parkı’nda sahne alacak. Ay-yıldızlı bayrağın müzikteki temsilcisi olan orkestra, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

HÜLYA TUNÇAĞ’A YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Festival kapsamında bu yılki Yaşam Boyu Onur Ödülü, caz müziği ve kültürüne büyük katkılarda bulunan müzik yazarı, radyo ve televizyon programcısı Hülya Tunçağ’a verilecek.

10 Temmuz’da gerçekleşecek ödül gecesinde, Tunçağ’a ithaf edilen belgeselin gösterimi yapılacak ve Devrim Dikkaya ile Feridun Ertaşkan’ın konuşmacı olduğu “Caz’a Adanan Ömür” başlıklı bir panel düzenlenecek.

Aynı akşam, genç grup CazBand Feat Nurcihan ve ardından dünyaca ünlü Türk caz sanatçısı Mehmet Ali Sanlıkol sahne alacak.

DOĞAÇLAMA ATÖLYESİ VE ŞİİRLİ CAZ AKŞAMI

11 Temmuz Cuma günü, doğaçlama müzik alanında uluslararası başarılara imza atan Gürkan Baltacı, belgesel gösterimi sonrası “Uygulamalı Doğaçlama Atölyesi” ile genç müzisyenlere deneyimlerini aktaracak.

Etkinlik, Baltacı ile şair Halim Yazıcı’nın ortaklaşa sunacağı müzik ve şiir dinletisiyle son bulacak.

FESTİVAL FİNALİ AYŞE TÜTÜNCÜ İLE

Festivalin kapanışı 13 Temmuz Pazar günü yapılacak. Ünlü caz piyanisti ve vokalisti Ayşe Tütüncü, “Ayşe Tütüncü Şarkıları” başlıklı konseriyle sahne alacak. Sanatçıya Ezgi Daloğlu (geri vokal, saksafon, flüt), Baran Say (kontrbas) ve Nihal Saruhanlı (davul, perküsyon) eşlik edecek.

Pamukkale Filarmoni Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, festivalin Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” ilkesinden ilhamla düzenlendiğini vurgulayarak, Denizli’nin çağdaş sanatlar yolunda cazla buluşmaya devam edeceğini belirtti.

Festivalin açılış konseri dışında tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



5. DENİZLİ CAZ FESTİVALİ PROGRAMI

07 TEMMUZ 2025, PAZARTESİ / HIERAPOLIS AMFİ TİYATRO

Chiara CIVELLO

Meltem EGE

Şenova Ülker (trompet)

Bulut Gülen (trombon)

Önder Focan (gitar)

Bradley Calvin Butterworth (gitar)

Ozan Musluoğlu (bas)

Serkan Alagök (davul)

09 TEMMUZ 2025, ÇARŞAMBA / ÇAMLIK BUZ PİSTİ PARKI

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı – Cazın Kartalları Orkestrası

10 TEMMUZ 2025, PERŞEMBE / ÇAMLIK BUZ PİSTİ PARKI

Hülya Tunçağ Ödül Gecesi

Hülya Tunçağ Belgesel Film Gösterimi

Panel: “Caz’a Adanan Ömür” (Devrim Dikkaya, Feridun Ertaşkan)

CazBand Feat Nurcihan

Nurcihan (vokal)

Moin Mahboob (tenor saksafon)

Sahand Aytan (klavye)

Akif Çarık (kontrbas)

Devrim Dikkaya (davul)

Mehmet Ali SANLIKOL ve grubu

11 TEMMUZ 2025, CUMA / ÇAMLIK BUZ PİSTİ PARKI

Belgesel Film Gösterimi: “Gürkan BALTACILAR” (Yön. Yunus Durmaz)

Uygulamalı Doğaçlama Atölyesi: Gürkan BALTACILAR

Müzik & Şiir Dinletisi: Gürkan BALTACILAR & Halim YAZICI

13 TEMMUZ 2025, PAZAR / ÇAMLIK BUZ PİSTİ PARKI

Ayşe TÜTÜNCÜ Şarkıları

Ayşe Tütüncü: vokal, piyano

Ezgi Daloğlu: geri vokal, saksofonlar, flüt

Baran Say: kontrbas

Nihal Saruhanlı: davul, perküsyon