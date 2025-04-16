Denizli’de Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:46

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:46

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. Amatör ve profesyonel karikatüristlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, 45 ülkeden toplam 968 eser ‘Su ve Çevre’ temasıyla katıldı. “Su ve Çevre” temasıyla gerçekleştirilen yarışma, iklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi ve çevresel sorunlara dikkat çekti. Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma, karikatür sanatının gücünü çevresel sorunlara dikkat çekmek için kullanırken, her yaştan sanatçının yaratıcı çizgilerini buluşturdu.

USTA İSİMLER JÜRİDE BULUŞTU

Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden eserler katıldı. Dünyaca ünlü karikatür sanatçılarının yer aldığı seçici kurulda Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Ali Şur, Savaş Ünlü, Abdülkadir Uslu, Altan Özeskici, Özgür Başkurt, Mehmet Selçuk ve Arif Duru görev aldı. Değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan eserler, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sergilenecek ve dijital albümde yayımlanacak. Yarışmanın ödül töreni 2 Mayıs 2025 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda düzenlenecek.

KAZANANLAR AÇIKLANDI

18 yaş üstü kategorisinde Luc Vernimmen (Belçika) birinciliğe layık görülürken, Musa Gümüş ikinci ve Osman Çolakoğlu üçüncü oldu. Yarışmada mansiyon ödüllerini Fakhredin Dostmohamad (İran), Cemalettin Güzeloğlu ve Engin Selçuk almaya hak kazandı. Usta Karikatürist Latif Demirci adına hazırlanan özel ödül ise Halit Kurtulmuş Aytoslu’ya verildi. 18 yaş altı kategorisinde ise M. Boran Şavluk ve Zeynep Rüya Çetin eserleriyle ödüle layık görüldü.