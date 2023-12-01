Denizlililerden kitap fuarına yoğun ilgi

Yayınlanma: 01.12.2023 - 18:10

Güncelleme: 01.12.2023 - 18:10

Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevlerinin katıldığı dev organizasyon 13-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı, Türkiye’nin en iyi yazarlarını ağırladı. Onbinlerce yurttaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

FUARA YOĞUN İLGİ

Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara hafta sonu katılan Işıl Işık, Yoshinori Morivaki, Serkan Karaismailoğlu, Nihat Genç, Savaş Barkçin, Erdem Atay, Sertaç Abi, Gri Koç, Eminer Erk Bekdemir, Hayati İnanç, Bekir Develi, Canten Kaya, Barış Doster, Uğur Arslan, Kazım Yurdakul, Yavuz Dizdar, Leyla Şahin, Bedia Akartürk ve Kemal Yalçın okurlarıyla buluştu. Türkiye’nin en ünlü yazarlarıyla buluşmak için hafta sonu onbinlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.