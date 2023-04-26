Deprem bölgesindeki çocuklar tiyatro ile buluşuyor

Yayınlanma: 26.04.2023 - 19:24

Güncelleme: 26.04.2023 - 19:24

Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 23-30 Nisan Çocuk Haftası’nda çocuklar için deprem bölgesinde sahne aldı.

Depremden etkilenen bölgedeki çocuklara destek olmak amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında turneye çıkan Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun ilk durağı Hatay oldu. Bölgedeki çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve umutsuzluk döneminde çocuklar üzerinde olumlu bir etki uyandırmak ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla “Lunapark Gezegeni” oyunu çocuklarla buluşturuldu.

Turne 25 Nisan’da Kahramanmaraş Fuar Merkezi Çadır Kent ve Vali Saim Çopar Çadır Kentte minik izleyicileriyle bir araya geldi. Turnenin son durağı ise Adıyaman. “Lunapark Gezegeni” oyunu yarın Eğri Çay Çadır Kent ve Kayalık Mahallesi Atatürk Orman Atasay Çadır Kent’te ikişer gösterim yapacak.