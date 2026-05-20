Depremde yıkılan tarihi Hatay Meclis Binası'nda ilk perde açıldı: 'Hatay Devlet Tiyatroları Sahnesi' oldu!

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde tamamen yıkılarak enkaz haline gelen tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, uzun süren titiz restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının ardından kültür-sanat hayatına kazandırıldı. Hatay Valiliği öncülüğünde, aslına uygun şekilde yeniden ihya edilen sembol yapı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edilerek "Hatay Devlet Tiyatroları Sahnesi" adıyla kapılarını sanatseverlere açtı.

TAŞLARI TEK TEK TOPLANDI, 200 FORE KAZIK ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Bölgenin köklü tarihine ışık tutan ve depremde yanındaki Adalı Konağı ile birlikte tamamen göçen meclis binasının yeniden yapım sürecinde büyük bir hassasiyet gösterildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında tarihi yapının orijinal taşları tek tek ayıklanarak toplandı. Deprem riskine karşı zemini güçlendirilen bina, 200 fore kazık üzerine, eskisinden çok daha sağlam ve estetik bir mühendislikle rekonstrüksiyon yöntemiyle yeniden yükseldi. Geçtiğimiz aralık ayında açılışı yapılan bina, tiyatro sahnesine dönüştürülmesinin ardından ilk kez seyircisiyle buluştu.

İLK GÖSTERİM 19 MAYIS AKŞAMI "BU DA GEÇER YA HU" OLDU

Tarihi binadaki ilk tiyatro gösterimi, anlamlı bir günde gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı akşamında sahnelenen "Bu Da Geçer Ya Hu" adlı oyunla Hatay Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde ilk perde açıldı.