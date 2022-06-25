Derinliklere Yolculuk filminin konusu nedir? Derinliklere Yolculuk filminin oyunucuları ve yönetmeni kimdir? Derinliklere Yolculuk filmi nerede çekildi?

25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:25

Türkiye'de Derinliklere Yolculuk ismi ile gösterime giren L'Odyssée filmi 120 dakika sürüyor. Derinliklere Yolculuk filminin çekimleri 7 Eylül 2015'te başladı. Filmin çekimleri Hırvatistan'ın Hvar, Vis ve Biševo adalarında başladı. Çekimler Güney Afrika, Antarktika ve Bahamalar'da devam etti. Filmin çekimleri 8 Ocak 2016'da sona erdi. Film Fransa'da, 12 Ekim 2016'da gösterime girdi.

DERİNLİKLERE YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Denizci Jacques Cousteau'nun (Lambert Wilson) kendisini çok seven eşi Simone (Audrey Tautou) ve iki oğluyla birlikte mutlu bir hayatı vardır. Ancak denizlerin uçsuz bucaksız dünyasını keşfedebilmek için önleyemediği arzusu, onu Calypso adlı eski bir gemiyi alarak denizlere açılmaya iter. Kaptan Cousteau'nun ünü arttıkça oğlu Philippe (Pierre Niney) ile ilişkisi daha dalgalı bir hal alacak, ancak Philippe'in babasına hayranlığı hiç azalmayacaktır. Philippe, 10 yıl sonra meşhur Calypso gemisinde babasıyla yeniden karşılaşır. Ancak uluslararası şöhret ile birlikte babası çok değişmiş ve insanlara solungaç takmak gibi delice fikirlere kapılmıştır.

DERİNLİKLERE YOLCULUK FİLMİNİN OYUNUCULARI VE YÖNETMENİ KİMDİR?



Jerome Salle'nin yönetmen koltuğunda bulunduğu "Derinliklere Yolculuk" adlı filmde Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre Niney ve Laurent Lucas rol aldı.

DERİNLİKLERE YOLCULUK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?



Derinliklere Yolculuk filminin IMDb puanı 6.6'dır.