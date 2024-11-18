‘Despina: Bir İzmir Hikayesi’ Ankara’da
Yunan kökenli bir sanatçının hayatı üzerinden İzmir’deki Yunan işgalini anlatan “Despina: Bir İzmir Hikayesi” tiyatro oyunu Ankara’da sahnelenecek.
İzmir’in 1919’da maruz kaldığı Yunan işgalini ünlü kantocu Despina’nın hayatı üzerinden anlatan, Hakan Altıner ve Kosta Kortidis imzalı “Despina: Bir İzmir Hikayesi” tiyatro oyunu, 24 Kasım saat 20.00’de, Ankara Yenimahalle Genco Erkal Kültür Merkezi’nde canlandırılacak. “Gözün aydın, sizinkiler geliyor” diyenlere “Kimmiş o bizimkiler? Ben Yunanlı değilim, Türk de değilim, İzmirliyim. Aynı denizin iki kıyısındaki iyi insanları, birbirlerine düşman ilan edenler utansın” yanıtını veren Despina karakterine Elhan Tok can verecek. Tok'un yanı sıra ekipte Yüksel Yalova, Hakan Altıner, Burçin Bildik, Kahraman Sivri ve Barış Özkoçak yer alıyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Hakan Altıner oturuyor.
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