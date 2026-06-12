DETİS, Mehmet Ege Onur ve Emek Ödülü’nün kazanlanlarını açıkladı

Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS), derneğin kurucusu, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mehmet Ege anısına her yıl Mehmet Ege Onur ve Emek Ödülü veriyor. Böylelikle, Türkiye’nin siyasal politik dinamiklerini göz önünde tutarak sanatını öne çıkaran Mehmet Ege’nin gelecek kuşaklara anlatılması ve aktarılması sağlanmak isteniyor.

TÖREN DÜZENLENECEK

DETİS tarafından Mehmet Ege’nin ailesinin desteğiyle düzenlenen ödülün Seçici Kurulu’nu, Ayşenil Şamlıoğlu, Filiz Elmas, Gülşen Karakadıoğlu, Oktay Dal, Orhan Alkaya ve DETİS temsilcileri ( Eren Aysan, Levent Şenbay ve Hülya Dizmen) oluşturdu. Kurul, Mehmet Ege Onur Ödülü’nü bugüne kadar politik çizgisinden ödün vermeden sanat yaşamını sürdüren, yalnızca Devlet Tiyatroları değil Ankara Sanat Tiyatrosu’nda da oyunculuğu ile öne çıkan Elif Türkan Çölok’a verilmesine oybirliği ile karar verdi. Mehmet Ege Emek Ödülü’nün ise tiyatro sanatına büyük katkılar sunmuş bir emekçi olması nedeniyle Hüsamettin Eraslan’a verilmesi oybirliği ile uygun görüldü. Ödül, Mehmet Ege anısına düzenlenen özel bir törenle sahiplerine sunulacak.