Dev müzikal ‘1923’ seyirciyle buluştu
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan “1923”, 23 Nisan’da Zorlu PSM’de prömiyerini yaptı.
Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan dev eser 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçti.
1923 müzikali, 1.5 yıl süren hazırlık sürecinin ardından prömiyerini yaparken, Askıda Ne Var işbirliği ile öğrenciler ücretsiz ağırlandı. Müzikal bugün ve yarın da sahnelenecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çocukları siyasete alet etmekten geri durmadı
- Prof. Dr. Naci Görür'den skandal görüntülere tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Yiğitlerim
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Erdoğan'ın mitingi için katılım zorunluluğu
- En çok ihracat yapılan ülkeler belli oldu
- ABD medyasından 'Erdoğan-Kılıçdaroğlu' analizi
- HÜDA PAR'dan skandal ziyaret
- Azerbaycan harekete geçti
- Erdoğan Anıtkabir'deki törene katılmadı