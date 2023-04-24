Dev müzikal ‘1923’ seyirciyle buluştu

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan “1923”, 23 Nisan’da Zorlu PSM’de prömiyerini yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00
Dev müzikal ‘1923’ seyirciyle buluştu
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Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan dev eser 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçti.

1923 müzikali, 1.5 yıl süren hazırlık sürecinin ardından prömiyerini yaparken, Askıda Ne Var işbirliği ile öğrenciler ücretsiz ağırlandı. Müzikal bugün ve yarın da sahnelenecek.


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