Dev müzikal ‘1923’ seyirciyle buluştu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan dev eser 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçti.

1923 müzikali, 1.5 yıl süren hazırlık sürecinin ardından prömiyerini yaparken, Askıda Ne Var işbirliği ile öğrenciler ücretsiz ağırlandı. Müzikal bugün ve yarın da sahnelenecek.