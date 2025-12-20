Dev prodüksiyonlara gerek yok: Tek bir mekanda geçmesine rağmen nefes kesen 10 film...

1. 12 Angry Men (1957) - 9.0 Sidney Lumet tarafından yönetilen ve Henry Fonda'nın başrolünde yer aldığı bu kült eser, babasını öldürmekle suçlanan bir gencin kaderini belirlemek üzere toplanan 12 jüri üyesinin gerilim dolu tartışmasını konu alıyor.

2. Rear Window (1954) - 8.5 Gerilim ustası Alfred Hitchcock’un yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini James Stewart ve Grace Kelly’nin paylaştığı filmde; bacağı kırık olduğu için evine hapsolan bir fotoğrafçının, komşularını gözetlerken şahit olduğu gizemli olaylar anlatılıyor.

3. The Man from Earth (2007) - 7.9 Richard Schenkman imzası taşıyan ve bilim kurgu türüne felsefi bir bakış açısı getiren yapımda, 14.000 yıldır yaşadığını iddia eden bir tarih profesörünün veda gecesinde meslektaşlarıyla yaptığı beyin yakan sohbetler işleniyor.

4. The Hateful Eight (2015) - 7.8 Quentin Tarantino’nun yönettiği ve Samuel L. Jackson, Kurt Russell gibi dev bir kadroyu buluşturduğu filmde, bir kar fırtınası sırasında tuhafiye dükkanına sığınmak zorunda kalan sekiz yabancının kanlı hesaplaşması anlatılıyor.

5. Rope (1948) - 7.9 Alfred Hitchcock imzalı film kusursuz cinayeti işlediklerini düşünen iki arkadaşın, verdikleri davet anlatılıyor.

6. The Breakfast Club (1985) - 7.8 John Hughes tarafından yazılıp yönetilen ve 80’ler sinemasının simgesi haline gelen filmde, cezalı oldukları için cumartesi gününü okul kütüphanesinde geçirmek zorunda kalan birbirine zıt beş lise öğrencisinin hikayesi anlatılıyor.

7. Moon (2009) - 7.8 Duncan Jones’un yönetmenliğini üstlendiği ve Sam Rockwell’in öne çıktığı yapımda, Ay üssünde üç yıllık görevini tamamlamak üzere olan bir astronotun yaşadığı sarsıcı gerçeklik krizi işleniyor.

8. Carnage (2011) - 7.1 Roman Polanski tarafından yönetilen; Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz ve John C. Reilly gibi yıldızları bir araya getiren filmde, çocukları kavga eden iki ailenin medeni bir şekilde başlayan uzlaşma çabasının kaosa dönüşmesi işleniyor.

9. Locke (2013) - 7.1 Steven Knight tarafından yazılıp yönetilen ve tamamı hareket halindeki bir aracın içinde geçen filmde, Tom Hardy’nin canlandırdığı karakterin, bir gece yolculuğu sırasında yaptığı telefon görüşmeleriyle hayatının altüst oluşu anlatılıyor.