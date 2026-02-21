'Devlerin Savaşı' oyununun prömiyeri İstanbul'da yapılacak

Klasik müziğin önde gelen isimleri Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan'ın rekabetini konu alan "Devlerin Savaşı" oyununun prömiyeri, yazar Peter Danish'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, ödüllü Amerikalı yazar, yönetmen ve besteci Danish'in kaleme aldığı oyun, 6 ve 7 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahnelenecek.

Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun performans sergileyeceği yapım, Bernstein ve Karajan arasındaki yarım asırlık rekabeti tiyatro sahnesine taşıyor.

Prömiyerin ardından Peter Danish, Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve oyunun yönetmeni Nihal Usanmaz'ın katılımıyla bir söyleşi de düzenlenecek.

Oyunun biletleri, Biletinial'da satışa çıktı.