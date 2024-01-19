Devlet Çoksesli Korosu'ndan 'Birlikte Söyle' konseri
Devlet Çoksesli Korosu, 20-21 Ocak'ta yurdun dört bir yanından katılımcı korolar ve bireysel katılımcılarla CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da önce koroların sırayla konserler vereceği, ardından CSO Ada Ankara Ana Salon’da yaklaşık 1500 katılımcı ile “Korolar Buluşması: Birlikte Söyle” etkinliğini gerçekleştirecek.
Devlet Çoksesli Korosu, 2023-2024 sanat sezonunun öne çıkan etkinlik formatlarından 'Birlikte Söyle' için, 20-21 Ocak'ta yurdun dört bir yanından katılımcı korolar ve bireysel katılımcılarla CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da önce koroların sırayla konserler vereceği, ardından CSO Ada Ankara Ana Salon’da yaklaşık 1500 katılımcı ile “Korolar Buluşması: Birlikte Söyle” etkinliğini gerçekleştirecek. Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın mekan sponsoru olduğu Ankara’nın önde gelen çoksesli koroları Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosu, Anchorus, Feminanka Kadınlar Korosu, Muammer Sun Eğitişim Korosu, Müzed Muammer Sun Korosu, Alegria Korosu, Ankara Çoksesli Korosu, Muzaffer Arkan Korosu, Ankara Vokal de bu etkinlikte yer alarak konser verecekler ve seslerini birleştirerek büyük koroyu oluşturacaklar. Etkinlik programı ise şöyle:
20 Ocak saat 11.00
Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosu
Şef Nazlı Deniz Yaşar
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
20 Ocak Cumartesi saat 15.00
Anchorus
Şef Cihan Selçuk
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
20 Ocak Cumartesi saat 15.00
Feminanka Kadınlar Korosu
Şef Gökhan Kalender
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
20 Ocak Cumartesi saat 15.00
Muammer Sun Eğitişim Korosu
Şef Atilla Çağdaş Değer
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
20 Ocak Cumartesi saat 17.00
Müzed Muammer Sun Korosu
Şef Atilla Çağdaş Değer
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
20 Ocak Cumartesi saat 19.00
Alegria Korosu
Şef İnci Tığlı Ayag
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
21 Ocak Pazar saat 11.00
Ankara Çoksesli Korosu
Şef Nilgün Tuzkaya
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
21 Ocak Pazar saat 11.00
Muzaffer Arkan Korosu
Şef Nilgün Tuzkaya
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
21 Ocak Pazar saat 13.00
Ankara Vokal
Şef Tayfun Ünver
CSO Ada Ankara Tarihi Salon
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