Devlet Çoksesli Korosu'ndan 'Birlikte Söyle' konseri

Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:03

Güncelleme: 19.01.2024 - 18:03

Devlet Çoksesli Korosu, 2023-2024 sanat sezonunun öne çıkan etkinlik formatlarından 'Birlikte Söyle' için, 20-21 Ocak'ta yurdun dört bir yanından katılımcı korolar ve bireysel katılımcılarla CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da önce koroların sırayla konserler vereceği, ardından CSO Ada Ankara Ana Salon’da yaklaşık 1500 katılımcı ile “Korolar Buluşması: Birlikte Söyle” etkinliğini gerçekleştirecek. Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın mekan sponsoru olduğu Ankara’nın önde gelen çoksesli koroları Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosu, Anchorus, Feminanka Kadınlar Korosu, Muammer Sun Eğitişim Korosu, Müzed Muammer Sun Korosu, Alegria Korosu, Ankara Çoksesli Korosu, Muzaffer Arkan Korosu, Ankara Vokal de bu etkinlikte yer alarak konser verecekler ve seslerini birleştirerek büyük koroyu oluşturacaklar. Etkinlik programı ise şöyle:





20 Ocak saat 11.00

Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosu



Şef Nazlı Deniz Yaşar

CSO Ada Ankara Tarihi Salon





20 Ocak Cumartesi saat 15.00

Anchorus

Şef Cihan Selçuk

CSO Ada Ankara Tarihi Salon





20 Ocak Cumartesi saat 15.00

Feminanka Kadınlar Korosu

Şef Gökhan Kalender

CSO Ada Ankara Tarihi Salon





20 Ocak Cumartesi saat 15.00

Muammer Sun Eğitişim Korosu

Şef Atilla Çağdaş Değer

CSO Ada Ankara Tarihi Salon





20 Ocak Cumartesi saat 17.00

Müzed Muammer Sun Korosu

Şef Atilla Çağdaş Değer

CSO Ada Ankara Tarihi Salon





20 Ocak Cumartesi saat 19.00

Alegria Korosu

Şef İnci Tığlı Ayag

CSO Ada Ankara Tarihi Salon







21 Ocak Pazar saat 11.00

Ankara Çoksesli Korosu

Şef Nilgün Tuzkaya

CSO Ada Ankara Tarihi Salon





21 Ocak Pazar saat 11.00

Muzaffer Arkan Korosu

Şef Nilgün Tuzkaya

CSO Ada Ankara Tarihi Salon





21 Ocak Pazar saat 13.00

Ankara Vokal

Şef Tayfun Ünver

CSO Ada Ankara Tarihi Salon