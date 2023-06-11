Devlet Sanatçısı Suna Kan'ın cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 11.06.2023 - 16:02

Güncelleme: 11.06.2023 - 16:04

Keman virtüözü Suna Kan, hayata gözlerini yumdu. Piyanist Gülsin Onay, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Onay, "Suna Kan’ı kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun.. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim.. Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla..." ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Devlet Sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) emekli solist sanatçısı Prof. Suna Kan için CSO tarihi binasında 12 Haziran (yarın) 10.30’da tören düzenlenecek.

Naaşı Karşıyaka Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.