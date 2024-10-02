Devlet Tiyatroları 75. sanat sezonunda perdelerini açtı
Devlet Tiyatroları 75. tiyatro sezonunu 4 oyun prömiyeriyle açtı.
Devlet Tiyatroları (DT) 75. tiyatro sezonunu bu akşam sahnelenen oyunlarla açtı.
DT'nin 25 ildeki 13 yerleşik, 12 turne sahnesinde sanatseverler tiyatro oyunlarıyla buluştu.
Ankara Devlet Tiyatrosu, 4 oyun prömiyeriyle sezonu açtı. "Kan Kardeşler" Akün Sahnesi'nde, "Öteki" Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, "Glengarry Glen Ross" Şinasi Sahnesi'nde; "Cephede Piknik" Oda Tiyatrosu'nda, prömiyer yaptı.
DT'nin 75. tiyatro sezonunun ilk oyunlarına tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.
Etiketler: #Devlet tiyatroları #Tiyatro #Ankara Devlet Tiyatrosu
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