Devlet Tiyatroları 75. sanat sezonunda perdelerini açtı

Devlet Tiyatroları 75. tiyatro sezonunu 4 oyun prömiyeriyle açtı.

Devlet Tiyatroları 75. sanat sezonunda perdelerini açtı
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 18:49

Devlet Tiyatroları (DT) 75. tiyatro sezonunu bu akşam sahnelenen oyunlarla açtı.

DT'nin 25 ildeki 13 yerleşik, 12 turne sahnesinde sanatseverler tiyatro oyunlarıyla buluştu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, 4 oyun prömiyeriyle sezonu açtı. "Kan Kardeşler" Akün Sahnesi'nde, "Öteki" Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, "Glengarry Glen Ross" Şinasi Sahnesi'nde; "Cephede Piknik" Oda Tiyatrosu'nda, prömiyer yaptı.

DT'nin 75. tiyatro sezonunun ilk oyunlarına tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.


Etiketler: #Devlet tiyatroları #Tiyatro #Ankara Devlet Tiyatrosu

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