Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde 9 ilde 4 farklı oyunla "perde" diyecek

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:23

Devlet Tiyatroları (DT), 18-23 Ekim'de 9 ilde 4 farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Tiyatro kültürünü yerleştirmenin ve seyircilere alışkanlık kazandırmanın amaçlandığı Anadolu turnesinde 18 temsil izleyicileriyle buluşacak.

Turne programı çerçevesinde İzmir Devlet Tiyatrosu, İskender Pala'nın yazdığı, Murat Çobangil'in yönettiği "Neyzen Tevfik"i 18-19 Ekim'de Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi ve 21-22 Ekim'de Malatya Sabancı Kültür Sitesi Sahnesi'nde sergileyecek.

Van Devlet Tiyatrosu, Roland Schimmelpfennig'in yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay'ın çevirdiği, Hakkı Kuş'un yönettiği "Geçmişten Gelen Kadın" oyununu 18-19 Ekim'de, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi ve 21-22 Ekim'de Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde, izleyicinin beğenisine sunacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu, Toygun Orbay'ın yazdığı ve Burcu Aksakal'ın yönettiği "Yirmibironbeş Treni"ni, yarın Nevşehir Damat İbrahim Paşa Salonu, 20 Ekim Perşembe Niğde İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve 22 Ekim Cumartesi Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde sahneleyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu ise Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" ile 18-19 Ekim'de Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu ve 21-22 Ekim'de de Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kültür ve Kongre Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.