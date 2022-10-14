İzmir Tiyatroları Buluşması başlıyor

14 Ekim 2022 Cuma, 17:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl ikinci kez düzenlediği İzmir Tiyatroları Buluşması kapsamında 15-30 Ekim tarihleri arasında 7 ayrı ilçede 15 yetişkin, 5 çocuk oyunu, bir konuk oyun, 4 atölye ve 5 söyleşiye ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentin sanat hayatında iz bırakmış tiyatro sanatçısı Suat Taşer anısına açılışını yapacağı 2. İzmir Tiyatroları Buluşmaları, yarın saat 16.00’da Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenecek kortejle başlayacak.

Güzelbahçe, Konak, Bornova, Çiğli, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca’ya yayılan buluşmanın ilk oyunu olan “Tuvaldeki Kadınlar”, saat 20.30’da İzmir Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. İzmirli 72 tiyatro grubu 6-15 Eylül tarihleri arasında Tiyatro Buluşmasına katılmak için başvuruda bulundu. Jürinin değerlendirmesi sonucu 21 oyun seçildi.

21 OYUN SAHNEDE

İlçelerde sahnelenecek oyunlar: Tuvaldeki Kadınlar, Çerağ, Nermin, Toros Canavarı, İşgüzar Bir Tekerrür, Sınır, Ben Berlin, Etik Nedir?, Şort Form Doğaçlama, Sizi Tanıyorum, Güle Güle Parga, Gönderilmeyen Mektuplar, Bebekler, Palto, Çatlak, Merak Etmeyin Anlatmadan Anlatmayacağım.

İzmir Tiyatro Buluşması’yla ilgili detaylı bilgiye www.izmir.art adresinden ulaşılabilir.

