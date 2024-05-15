Devlet Tiyatroları, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne 3 oyunla katılacak

Devlet Tiyatroları 16 Mayıs'ta başlayacak olan 1. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne Fareler ve İnsanlar, Gidion'un Düğümü ve Masal Treni" oyunları ile katılacak.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:44
Devlet Tiyatroları, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne 3 oyunla katılacak
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Almanya'nın Frankfurt şehrinde 16-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan "11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"ne Devlet Tiyatroları, üç farklı bölgeden üç oyunla katılacak.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, John Steinbeck'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın Türkçeye çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Fareler ve İnsanlar" adlı oyun, 17 Mayıs saat 19.00'da Gallus Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Festivalde, 18 Mayıs saat 19.00'da yine aynı sahnede, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Johnna Adams'ın kaleme aldığı, Buğra Koçtepe'nin çevirdiği ve yönettiği "Gidion'un Düğümü" tiyatroseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Masal Treni" ise 19 Mayıs saat 15.00'te Gallus Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıkacak.


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