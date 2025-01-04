Devlet Tiyatroları, yeni yılda 17 oyunla perdelerini açacak
Devlet Tiyatroları, 2025’in ilk ayında sanatseverlere 8’i yerli, 9’u çeviri olmak üzere toplam 17 farklı oyunla perdelerini açacak.
Devlet Tiyatroları, 2025 yılının ilk ayında sanatseverlerle buluşacak 17 farklı oyunla perde açacak.
8 yerli ve 9 çeviri oyunla sahne alacak olan Devlet Tiyatroları, “75. Yıl Romandan Sahneye Projesi”, “DT Genç Sahne Projesi” ve “Filozof Çocuklar Projesi” gibi projeler kapsamında çeşitli gösteriler sergileyecek. Ocak ayında, Türkiye’nin 23 ilindeki 13 yerleşik ve 9 turne sahnesinde toplamda 870 temsil verilecek.
Ocak Ayı Yeni Oyunları ve Gösterim Yerleri:
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Ankara Devlet Tiyatrosu
- “Gök Kubbe” Şinasi Sahnesi, 21 Ocak Salı
- “Üç Kız Kardeşi Beklerken” Şinasi Sahnesi, 28 Ocak Salı
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İstanbul Devlet Tiyatrosu
- “Hepyek” Garibaldi Sahnesi, 18 Ocak Cumartesi
- “Kuş Dili” Küçükçekmece CKSM Sahnesi, 23 Ocak Perşembe
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İzmir Devlet Tiyatrosu
- “İlerleme” Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, 28 Ocak Salı
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Bursa Devlet Tiyatrosu
- “Hayaletle Dans” Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, 22 Ocak Çarşamba
- “Mağara Kadını” Feraizcizade Oda Tiyatrosu, 30 Ocak Perşembe
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Adana Devlet Tiyatrosu
- “Buzdan Kılıçlar” 01 Burda PGM Sahnesi, 28 Ocak Salı
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Trabzon Devlet Tiyatrosu
- “Dolu Düşün Boş Konuş” Atapark Haluk Ongan Sahnesi, 9 Ocak Perşembe
- “Savaş Müzesi” Atapark Haluk Ongan Sahnesi, 16 Ocak Perşembe
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Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- “Çorap Gonzo” (Çocuk Oyunu) Orhan Asena Sahnesi Fuaye Alanı, 3 Ocak Cuma
- “Kurt Adam” Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi, 14 Ocak Salı
- “Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir” Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi, 30 Ocak Perşembe
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Erzurum Devlet Tiyatrosu
- “Ayak Takımı Arasında” Erzurum DT Sahnesi, 23 Ocak Perşembe
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Konya Devlet Tiyatrosu
- “Taj Mahal Muhafızları” Konya DT Sahnesi, 9 Ocak Perşembe
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Van Devlet Tiyatrosu
- “Maskeliler” Van Kültür Merkezi Sahnesi, 23 Ocak Perşembe
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Kayseri Devlet Tiyatrosu
- “Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü” Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 9 Ocak Perşembe
Devlet Tiyatroları, ocak ayında sahneleyeceği bu geniş repertuarla, sanatseverleri birbirinden farklı projelerle buluşturacak ve Türkiye genelindeki tiyatro izleyicilerine unutulmaz bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor.
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