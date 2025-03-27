Devlet Tiyatrosu’nda bilet fiyatlarına büyük zam!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:46

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:46

Devlet Tiyatroları, İBB Şehir Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda geleneksel hale gelen oyun sonrası Ulusal Bildiri de okunacak. Ancak bu üç ödenekli tiyatroda sadece Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı “Dracula” adlı oyun İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretli sahnelenecek.

Tayfun Güneyer’in yönettiği oyunda Kont Dracula karakterini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı üstleniyor.

YÜZDE 291 ZAM

Kuruluş amacı kâr gözetmeden, toplumun her kesimini tiyatroyla buluşturmak olan Devlet Tiyatroları’nın yüksek bilet artış oranları tartışmalara neden oldu. Birçok yönetmen ve oyuncu bu durumu “skandal” olarak değerlendiriyor.

Devlet Tiyatroları 2 Nisan itibarıyla bilet fiyatlarına en yüksek yüzde 291 zam yapıyor. Bu oran Atatürk Kültür Merkezi’nde tam 680 TL, indirimli ise 445 TL olarak yansıyacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci kategoride tam bilet 115 TL’den 450 TL’ye, indirimli bilet ise 70 TL’den 330 TL’ye yükseldi. Artışlar diğer bölgelerde birinci kategori ve tam bilet için yaklaşık yüzde 289, indirimli ise yüzde 71 oranında artacak.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın bilet fiyatları ise şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda müzikli oyun tam bilet 120 TL, yetişkin oyun tam bilet 96 TL, indirimli ise 56 TL. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda yetişkin oyunları için tam bilet 50 TL, indirimli ise 40 TL olarak satışa çıkıyor.