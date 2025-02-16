Bursa Devlet Tiyatrosu, 'Othello' oyununu sahneledi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 20:25

Güncelleme: 16.02.2025 - 20:25

Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare'in kaleme aldığı "Othello" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Nazım Hikmet Kültürevi'nde izleyiciyle buluşan, Vlad Trifaş'ın yönettiği, dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt ve ışık tasarımı ise Sinan Mahçup imzası taşıyan oyun, izleyenlerin beğenisini topladı.

İzleyiciyi bireysel hikayelerin yanı sıra güvensizlik, kıskançlık ve ihaneti evrensel anlatımla da buluşturan "Othello" oyununda Nurettin Örük, Salih Cem Şener, Öykü Esendemir Örük, Çağrı Dulun, Akif Oktay, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Ceren Kayış Emine Irmak Bavkır, Ahmet Kızıl, Cengiz Bodur, İpek Abama, ve Baran Balkanlar rol alıyor.