Bursa Devlet Tiyatrosu, 'Othello' oyununu sahneledi
Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello" adlı oyunu Nazım Hikmet Kültürevi'nde izleyiciyle buluşturdu.
Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare'in kaleme aldığı "Othello" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu.
Nazım Hikmet Kültürevi'nde izleyiciyle buluşan, Vlad Trifaş'ın yönettiği, dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt ve ışık tasarımı ise Sinan Mahçup imzası taşıyan oyun, izleyenlerin beğenisini topladı.
İzleyiciyi bireysel hikayelerin yanı sıra güvensizlik, kıskançlık ve ihaneti evrensel anlatımla da buluşturan "Othello" oyununda Nurettin Örük, Salih Cem Şener, Öykü Esendemir Örük, Çağrı Dulun, Akif Oktay, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Ceren Kayış Emine Irmak Bavkır, Ahmet Kızıl, Cengiz Bodur, İpek Abama, ve Baran Balkanlar rol alıyor.
Etiketler: #Tiyatro #othello #William Shakespeare
En Çok Okunan Haberler
-
- Fark kapanıyor, 4 parti barajı geçiyor!
- 'Erdoğan talimat verdi, Ali Erbaş durdurdu'
- Erdoğan, Özel'e açtığı davada kaybetti
- AKP'li milletvekilinden skandal sözler!
- Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti
- 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?
- Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı
- Başkana bu kez sendika binasında gözaltı
- Dokuz belediye başkanından Yavaş'a destek
- Hepsi 92 yaşındaki kadının midesinden çıktı!