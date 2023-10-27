Devrek Belediyesi, Uğur Mumcu Çocuk Park'ını yeniledi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:15

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:16

Devrek Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Devrek İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Çocuk Parkı'nı yenileyerek çocukların hizmetine sundu.Parkın açılışını çocuklarla birlikte yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Uğur Mumcu’nun Atatürk ilke ve devrimlerinin ve laik Cumhuriyetin yılmaz savunucusu olduğunu, belirtti. Bozkurt, konuşmasında, “Bu gün gördüm ki Uğur Mumcu yaşasaydı Türkiye ve dünya gündemini işgal eden birçok konuda o araştırmacı kişiliğiyle gün ışığına çıkmamış birçok konuyu onun sayesinde öğrenecek toplum o karanlıkta kalan bir takım sorunların Uğur Mumcu eliyle açığa çıkmasını görecek okuyacak ve yaşayacaktı” dedi.Uğur Mumcu’nun onurlu gazeteciliğin önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Bozkurt, “Uğur Mumcu, aramızdan ayrılışının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen hala bizimle yaşıyor. Bizden sonraki kuşaklarda Uğur Mumcu’ları mutlaka anacak, onun eserleriyle, Atatürk ve laik cumhuriyetimize sahip çıkacaklardır. Uğur Mumcu’yu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şartlar ne olursa olsun asla Mustafa Kemal’in aydınlığından ayrılmayacağız. Yaşasın Uğur Mumcu’lar, yaşasın Mustafa Kemal’ler, yaşasın tam bağımsız Türkiye” ifadelerini kullandı. Bozkurt, daha sonra parkın kurdelasını çocuklarla birlikte kesti.