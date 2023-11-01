Devrek Belediyesi'nin şiir ve öykü yarışması sonuçlandı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:55

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:55

Devrek Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Rüştü Onur Şiir Ödülü ve Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü sonuçları belli oldu. Mehmet Yaşar Bilen, Halil İbrahim Özcan, Ayten Mutlu, Hüseyin Alemdar ve İbrahim Tığ’dan oluşan Seçici Kurul yaptığı puanlama sonucunda en çok puanı alan Fatma Aras’ın “Herkes İçin Hüzün” adlı eserini Rüştü Onur Şiir Ödülü’ne, Şükrü Çiftçi’nin “Kalanın Hikayesi” eserini de oy çokluğuyla “Jüri Özel Ödülü”ne layık gördü. Lütfiye Aydın, Öner Yağcı, Zeynep Aliye, Fahrettin Koyuncu ve İbrahim Tığ’dan oluşan seçici kurulun yaptığı puanlama sonucunda en çok puanı alan Umut Çetin’in “Paça Rakısı” adlı eseri de Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü’nün sahibi oldu. Herkes için Hüzün eserine verilen ödüle "Şair Fatma Aras, geleneğe yaslanan şiirini modern şiirin olanaklarıyla harmanlayarak kendi kozasını ören bir şair. Bunu yaparken saf ve duru şiirle hermetik şiir arasında da güzel bir köprü kuruyor. İzlekleri güçlü yaşama bir başka anlam yüklüyor" gerekçesi gösterilerek ödüle layık bulunurken, Paça Rakısı ödülünün gerekçesi ise " Umut Çetin’in bu yapıtındaki öykülerde gerçek hayatı ve onun tam da içindeki insanı görüyoruz. Karakterlerini abartmadan, zayıf, güçlü, eksik ya da üstün bütün yönleriyle, tarafsız, yorumsuz olarak işlemiş. Öykülerinde başta sağlam dil ve anlatım, ustalıklı bir kurgunun dikkat çektiği yazar bize hayatı farklı cephelerden anlatarak adeta bir yapboz gibi bütünleşerek hepimizin hayatına dokunmayı, hatta ‘biz’ olan öyküler yazmaşı başarmış. Özellikle gerçeklik, içtenlik, hoşgörü, dozunda mizah ve insan sıcağından ayrılmadan kurguluyor öykülerini" ifadeleriyle açıklandı. Ödüller, Rüştü Onur’un ölüm yıldönümü olan 2 Aralık'ta Devrek’te düzenlenecek olan bir törenle sahiplerine sunulacak.



'Onur ve Anadol’un anılarını yaşatıyoruz'

Öykü ve şiir yarışmasında ödül kazanan şair ve yazarları kutlayan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

“Devrek, yetiştirdiği değerleri Rüştü Onur ve Müfide Güzin Anadol’un dizelerinde anlam bulur. Her yazarın bir şehri olduğu doğrudur ama o şehirleri kucaklayan yine yazarı, şairidir. Her şair, yazar doğup büyüdüğü kentin aynasıdır aynı zamanda. Rüştü Onur, Müfide Güzin Anadol da eserlerinde Devrek’i, Zonguldak’ı söylemiştir. Bu nedenle Rüştü Onur ve Müfide Güzin Anadol da ayrı bir önem taşıyor bizim için. Devrek Belediyesi olarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz ‘Rüştü Onur Şiir Ödülü’ ile ‘Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü’nü sonuçlandırdık. Devrek’imizin değerlerine sahip çıkmak, onların eserlerini yaşatmak, Türk edebiyatına katkı sağlamak, yeni şiir, öykü ve adlar kazandırmaktır. Bu vesileyle, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz ödüllerimizi kazananları en içten duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”







