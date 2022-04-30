Devrim Erbil'den sergi: ‘Primavera’

30 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Alaçatı’da eski bir bira deposundan butik bir otele dönüştürülen, sonra da resim, heykel, hatta sinema ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapan The Stay Warehouse’de önceki gün Devrim Erbil’in sergisi açıldı. Sergi herkese açık ve ücretsiz bir şekilde görülebiliyor.

Küratörlüğünü usta ressamın kızı Renk Erbil’in yaptığı serginin bir diğer önemli yanı da Devrim Erbil’in salgın sürecini geçirdiği Bodrum dışında kendisinin de katılımıyla açılan ilk sergi olması. Sergi, mimarisi alışılmışın dışında olan otele o kadar iyi uyum sağlamış ki, ilk andan itibaren otelin bir parçası zannediyorsunuz. “Primavera” kapsamında sanatçının dünyanın en önemli müzelerinde sergilenen İstanbul ve Galata koleksiyonlarından yağlı boya eserleri, plexi heykelleri, halılar ile yeni ve eski diğer eserleri bulunuyor.

Açılış için İzmir’de Devrim Erbil, kızı Renk ve oğlu Evrim ile bir araya geldik. Devrim Erbil pandemi sürecinde daha fazla resim yapma imkânı bulduğunu belirtti. Sırada da yurtdışı sergilerinin olduğunu ekledi. Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan ve aynı zamanda Renko London’ın kurucusu Renk Erbil de salgında çok korudukları babasının yavaş yavaş yeni eser ve sergilerle tekrar bir başlangıç yaptığını dile getirdi. Renk Erbil, NFT olarak da Devrim Erbil resimlerinin satılmaya başladığını ifade etti. Detaylarını vermese de eylül ayında büyük bir projeleri olduğunu söyledi. Eskişehir’de de Devrim Erbil adına bir sanat evi açılacağını öğrendik.

YILDIZ TEKNİK ERBİL’E DAVA AÇMIŞ

Devrim Erbil sohbet esnasında Yıldız Teknik Üniversitesi’yle yaşanan bir sorundan söz etti. Seneler önce müze kurulması halinde sergilenmek üzere resimler bağışladığı üniversitenin, resimleri depoya kaldırdığını ve burada çürüdüğünü açıkladı. Telif hakkından dolayı sanatçının koleksiyon, galeri fark etmeksizin sahibi olduğu eseri başka bir yerde sergilenmek üzere ödünç alabilmesinden dolayı üniversiteden resmi istediğinde depoda çürümeye terk edildiğini öğrenmiş. Bir de üstüne üniversitenin “demirbaş” olarak kayıt altına almasından dolayı, resmi geri vermediği için üniversite tarafından kendisine dava açıldığını ve ifade vereceğini dile getirdi.