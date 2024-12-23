Devrim şehidi Kubilay sergi ve panelle anılacak

Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 23.12.2024 - 11:43

İzmir’in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Cumhuriyet gazetesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) çeşitli etkinliklerle anılacak.

ANLAMLI SERGİ

AASSM bugün saat 19.00’da Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu tarafından hazırlanan, küratörlüğünü Güven Baykan’ın yaptığı “Kubilay Anıtı Sergisi” açılacak. Menemen Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi, gazeteci, araştırmacı yazar ve Menemen Belediyesi Kent Arşivi Müzesi Koordinatörü Oktay Özengin ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Gürel katkıda bulunduğu sergide, Cumhuriyet devrimi şehidi Kubilay öğretmenin 1930’da gerici ayaklanmada öldürülmesi üzerine Nadir Nadi, babası Yunus Nadi’ye bir mektup yazarak Menemen’e görkemli bir anıt dikilmesini önermesi ve Yunus Nadi’nin Cumhuriyet Gazetesi’nin öncülüğünde halkın da katıldığı bir kampanya ile yapılan anıtın öyküsü, şehit Kubilay ve arkadaşları hakkında bilgi, belgeleri ve fotoğraflar ile gazeteler yer alıyor.

LAİKLİK KONUŞULACAK

31 Ocak 2025 tarihine kadar gezilebilecek sergi açılışının ardından AASSM’de Cumhuriyet gazetesi yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt’un katılımıyla “Şehit Kubilay’ın Işığında Laiklik İlkesi” başlıklı panel düzenlenecek.