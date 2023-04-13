Dil Derneği’nin 36. yaşı Altunya’ya adandı

Dil Derneği, 36’ncı kuruluş yıl dönümünü eğitimci-yazar Dr. Niyazi Altunya’ya adadı. “Ustalara Saygı” etkinliği 14 Nisan'da Ankara’da yapılacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:31
Dil Derneği’nin 36. yaşı Altunya’ya adandı
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Dil Derneği, 36. kuruluş yıl dönümünü “Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önemin bilinci” nedeniyle Dr. Niyazi Altunya’ya adadı. Derneğin, 14 Nisan'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak olan “Ustalara Saygı” etkinliği Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Hidayet Karakuş, Erdal Çalı, Gülsen Bektaş Kızılkan, Dr. Nurcan Korkmaz ve Şule Sam etkinliğe konuşmacı olarak katılacak. Serdar Bayram’ın da dinleti sunacağı etkinlik, saat 18.00’de başlayacak.


Çankaya Belediyesi niyazi altunya Dil Derneği

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