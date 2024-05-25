Dimash Qudaibergen İstanbul'daydı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 01:29

Güncelleme: 27.05.2024 - 13:40

Kazakistanlı müzisyen, söz yazarı ve multi enstrümantalist Dimash Qudaibergen, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.

RAMS Global ana sponsorluğu, Yıldızlar Organizasyon, GAİN Medya, BWO Entertainment ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle gerçekleşen konserde ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını yorumladı.

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Aynı 30. yaş günü olan Qudaibergen, doğum gününü 15 yaşından beri hocalığını yapan Marat Aitimov ile sahnede dilek dileyerek kutladı.

Qudaibergen, tek dileğinin savaşların olmadığı bir dünya olduğunu söyleyerek, "Farklılıklarımız sorun değil. Tek bir gökyüzünün altında yaşıyoruz. Hepimiz Allah'ın çocuklarıyız. Savaşın olmadığı bir dünya diliyorum. Daha fazla çocuklar ağlamasın. Birbirimizi sevelim ve saygı duyalım." dedi.

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İstanbul'da sahne almaktan keyif duyduğunu kaydeden Qudaibergen, bu konseri mümkün kılan tüm hayranlarına teşekkürlerini sundu.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan RAMS Türkiye İletişim Grup Başkanı Funda Öge, Türkiye ve Kazakistan arasında ekonomik, sosyal ve kültürel bir köprü olmayı amaçladıklarını belirterek, "Dimash’ın sanatı, sadece Kazakistan'ın değil, tüm dünyanın ortak mirası olmaya aday. Biz de sanatın toplumlar arasındaki birleştirici gücüne olan inancımızla bu mirası ülkemizin en büyük sahnelerinden birine taşımayı görev bildik" dedi.