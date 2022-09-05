Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dipten Gelen filminin IMDb puanı kaç?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:15

Orijinal adı The Requin olan 'Dipten Gelen' filmi, 2022 yılında güçlü bir kadroyla beyaz perdeyle buluşan yapımlar arasında yer alıyor. İşte, filme dair merak edilenler...

DİPTEN GELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jaelyn ve Kyle, romantik bir kaçamak için Vietnam'da uzak bir sahilde bir villaya gelir. Ancak onların gelmesinden bir süre sonra şiddetli bir fırtına başlar. Fırtına kısa sürede villayı yerler bir eder ve genç çift denize sürüklenir. Kendilerini denizde mahsur bulan çifti başka bir tehlike daha beklemektedir; köpek balıkları. Yaralı olan Kyle, çaresizce durumu seyrederken Jaelyn hayatta kalmak için tek başına savaşmak zorunda kalır.

DİPTEN GELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alicia Silverstone - Jaelyn

James Tupper - Kyle

Deirdre O'Connell - Anne

Danny Chung - Balıkçı

Jennifer Mudge - Lizzie

Kha Mai - Tur Rehberi

DİPTEN GELEN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 2.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.