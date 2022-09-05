Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dipten Gelen filminin IMDb puanı kaç?
Requin, Le-Van Kiet tarafından yazılan ve yönetilen Amerikan korku gerilim filmi Dipten Gelen, televizyon ekranlarında sık sık seyirci ile buluşan yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dipten Gelen filminin IMDb puanı kaç?
Orijinal adı The Requin olan 'Dipten Gelen' filmi, 2022 yılında güçlü bir kadroyla beyaz perdeyle buluşan yapımlar arasında yer alıyor. İşte, filme dair merak edilenler...
DİPTEN GELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Jaelyn ve Kyle, romantik bir kaçamak için Vietnam'da uzak bir sahilde bir villaya gelir. Ancak onların gelmesinden bir süre sonra şiddetli bir fırtına başlar. Fırtına kısa sürede villayı yerler bir eder ve genç çift denize sürüklenir. Kendilerini denizde mahsur bulan çifti başka bir tehlike daha beklemektedir; köpek balıkları. Yaralı olan Kyle, çaresizce durumu seyrederken Jaelyn hayatta kalmak için tek başına savaşmak zorunda kalır.
DİPTEN GELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Alicia Silverstone - Jaelyn
- James Tupper - Kyle
- Deirdre O'Connell - Anne
- Danny Chung - Balıkçı
- Jennifer Mudge - Lizzie
- Kha Mai - Tur Rehberi
DİPTEN GELEN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 2.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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